رصد جسم غامض بالقرب من طائرة الرئيس الأمريكي.. صور

أفادت صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية، بأنه تتم رصد جسم غامض يحوم فوق طائرة الرئاسة خلال رحلة لجمع التبرعات قام بها الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى لوس أنجلوس في وقت سابق من هذا الشهر في لقطات شاركها اثنان من هواة تعقب الطائرات عبر الإنترنت.

وتُظهر اللقطات، التي تم التقاطها من البث المباشر لمطار لوس أنجلوس الدولي (LAX) من قبل الأخوين بيتر وجوشوا سولورزانو، جسمًا غامضًا يشبه البالون يبدو أنه يحوم فوق طائرة بايدن.

وحسب صحيفة “نيويورك بوست، قال بيتر سولورزانو، في مقطع تمت مشاركته على قناته على YouTube L.A. Flights: “يقول عدد قليل من المشاهدين إننا رأينا جسمًا غامضًا”.

وقام بيتر وشقيقه، اللذان قاما بالتصوير في مطار لوس أنجلوس الدولي بينما كانت طائرتان مقاتلتان من طراز إف-35 تحرسان السماء للرئيس، بالإشارة بحماس إلى أن الطائرات يتم تزويدها بالوقود في الجو قبل أن يظهر الجسم الأبيض أو الفضي اللامع عبر السماء.

ظهر الجسم لأول مرة على الشاشة في الساعة 10:18 صباحًا، مما دفع جوشوا إلى سؤال شقيقه: “هل رأيت ذلك؟ لقد حصلنا على شيء يطير في الطريق”.

وأضاف: “لست متأكدًا مما كان عليه الأمر”.

وقام ميك ويست، محقق الأجسام الطائرة المجهولة، بمراجعة اللقطات وأخبر صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن الجسم على الأرجح كان بالونًا يبدو أنه يتحرك بسبب وجود الطائرة في الخلفية.

وقال ويست: “يبدو وكأنه بالون ويتحرك مثل البالون”.