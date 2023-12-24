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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

التجديد من يومين .. نجم الزمالك يكشف تفاصيل التعاقد مع فتوح

صدى البلد

اعلن طارق السيد نجم الزمالك السابق تفاصيل التعاقد مع فتوح .

وكتب السيد من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :"الكلام ده من 48 ساعه فاتت…الف مبروك يا زملكاوي فتوح زملكاوي رسمي لمدة ٤ مواسم


قام احمد فتوح نجم الزمالك باعادة متابعة الصفحة الرسمية للنادي الزمالك بعد انتشار اخبار بتجديده لللنادي.

اعلن الاعلامي ابراهيم فايق عن مفاجاة كبيرة في حلقته اليوم مع فيتوريا المدير الفني للمنتخب المصري .

وكتب فايق من خلال حسابه الشخصي  اكس :" حلقة النهاردة ساخنة بكل ما تحمله الكلمة من معنى.. الراجل هيكشف فيها حاجات مهمة وهيوجه رسايل للاعبين وأسماء بعينها ".


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