التجديد من يومين .. نجم الزمالك يكشف تفاصيل التعاقد مع فتوح

اعلن طارق السيد نجم الزمالك السابق تفاصيل التعاقد مع فتوح .

وكتب السيد من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :"الكلام ده من 48 ساعه فاتت…الف مبروك يا زملكاوي فتوح زملكاوي رسمي لمدة ٤ مواسم



قام احمد فتوح نجم الزمالك باعادة متابعة الصفحة الرسمية للنادي الزمالك بعد انتشار اخبار بتجديده لللنادي.

اعلن الاعلامي ابراهيم فايق عن مفاجاة كبيرة في حلقته اليوم مع فيتوريا المدير الفني للمنتخب المصري .

وكتب فايق من خلال حسابه الشخصي اكس :" حلقة النهاردة ساخنة بكل ما تحمله الكلمة من معنى.. الراجل هيكشف فيها حاجات مهمة وهيوجه رسايل للاعبين وأسماء بعينها ".



الأهلي يفوز على أوراوا ريد ويحصد برونزية مونديال الأندية

ونجح الأهلي نجح في حصد الميدالية البرونزية بكأس العالم للأندية، بعد الفوز على حساب أوراوا ريد الياباني برباعية مقابل هدفين، في مباراة توج إمام عاشور خلالها بلقب أفضل