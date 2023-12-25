أخبار التعليم.. هل يطبق نظام الـ 3 سنوات وواحدة تدريب؟ .. تفاصيل إعادة هيكلة لائحة كليات التربية..غدا.. قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة لمحافظة قنا

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

غدا.. قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة لمحافظة قنا

ينظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس غدا الثلاثاء 26 ديمسبر 2023 قافلة التنمية الشاملة بمحافظة قنا بقرية المفرجية - مركز قوص "برعاية اللواء طيار أ.ح أشرف غريب الداودي محافظ قنا والدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

اليوم…. اخر موعد لاستقبال المستندات المطلوبة لطلاب الدراسات العليا بكلية حقوق القاهرة

أصدرت كلية الحقوق جامعة القاهرة، اليوم، إعلانا هاما للطلاب المستجدين بدبلومات الدراسات العليا.

وقالت كلية الحقوق جامعة القاهرة، إنه على جميع الطلاب الذين لم يستوفوا جميع المستندات المطلوبة لقيدهم بالدبلوم وتم استنفاذهم للفترة المحددة بإقرار الاستيفاء سرعة الحضور لإدارة الدراسات العليا فرع الشيخ زايد واستكمال المستندات الناقصة وذلك بحد اقصى اليوم الإثنين.



الملك سلمان تعلن تخصصات لطلاب علمي علوم للتقديم بالتيرم الثاني



اعلنت جامعة الملك سلمان الدولية في إطار سعيها إلى التميز على المستويات المحلية والإقليمية والدولية وفي مجالات العلوم الأساسية والبحث العلمي، عن تقدم كلية العلوم ثلاث برامج مميزة:

-برنامج كيمياء البترول.

-برنامج علم الأحياء البحرية.

-برنامج التكنولوجيا الحيوية.

اليوم.. حفل تكريم أوائل الخريجين بـ "حقوق" عين شمس

أعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس عقد الحفل السنوي الذي تقيمه الكلية لتكريم أوائل الفرق من الشعب المختلفة والخريجين (عربي - انجليزي - فرنسي) وأوائل الدبلومات والطلاب المتميزين في كافة المجالات والموظف المثالي والعامل المثالي وذلك عن العام الدراسي 2023/2022.

جامعة حلوان تتابع تسجيل الطلاب بالبرنامج التدريبي للغة الصينية

يتابع اليوم مركز اللغات للأغراض المتخصصة بجامعة حلوان التسجيل والحجز لطلاب كليات الجامعة في دورة اللغة الصينية (ترجمة متنوعة من وإلى الصينية) .

وتأتي هذه الدورة التدريبية تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتورة مها حسني عميد كلية الآداب، وإشراف الدكتورة أماني السيد وكيل الكلية، والدكتور شادي الكردي مدير المركز.

هل يطبق نظام الـ 3 سنوات وواحدة تدريب؟ .. تفاصيل إعادة هيكلة لائحة كليات التربية

قال مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي إنه ضمن أسباب إعادة هيكلة لائحة كليات التربية هو إعلان خطة الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرا إلى أنه يتم تطوير مناهج التعليم بما يتماشى مع طبيعة العصر، حيث يفرض على كليات التربية القيام بإعداد معلم مؤهل لتدريس هذه المناهج.

تعرف على اهداف بروتوكول تعاون النيابة العامة مع جامعة القاهرة

ابرمت جامعة القاهرة والنالنيابة العامة وثيقة بروتوكول تعاون بينهم حيث وقع النائب العام المستشار محمد شوقي، بمكتبه، يوم الخميس الماضي، والدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، وثيقة بروتوكول تعاون بين النيابة العامة وبين الجامعة.