المصريين الأحرار يشارك احتفال الكاثوليك بعيد الميلاد المجيد بكاتدرائية مدينة نصر

شارك حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، احتفالات أعياد الميلاد المجيدة للأقباط الكاثوليك بكاتدرائية مدينة نصر.

وترأس صلاة القداس الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك والأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون البطريركية ولفيف من المطارنة.

وأناب الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار لتهنئة الكنيسة الكاثوليكية بالاعياد كلا من الدكتورة هبة واصل الأمين العام، والمستشار اسلام الغزولي نائب رئيس الحزب ، واللواء نبيل السيد مساعد رئيس الحزب.



ونقل وفد المصريين الأحرار التهنئة القلبية والتبريكات للانبا إبراهيم اسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك والمطارنة بمناسبة الأعياد المباركة.