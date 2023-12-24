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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

المصريين الأحرار يهنئ كنائس مصر الجديدة والزيتون بأعياد الميلاد المجيدة

حزب المصريين الأحرار
حزب المصريين الأحرار

شارك حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، احتفال الكنائس الكاثوليكية والروم الأرثوذكس والروم الكاثوليك بأعياد الميلاد المجيدة.

وأناب الدكتور عصام خليل رئيس الحزب كل من الكاتب الصحفي ريمون ناجى عضو المكتب السياسي ورئيس المركز الإعلامي، والدكتور صموئيل عصام وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي، والدكتور سعيد فايز وكيل لجنة حقوق الإنسان، وبيتر ناصر مساعد أمين العمل الجماهيري لزيارة كنائس الزيتون ومصر الجديدة.

وزار وفد الحزب بزيارة كنائس العائلة المقدسة للأقباط الكاثوليك بالزيتون وتهنئة القمص أغسطينوس موريس، وكنيسة القديس يوسف للروم الكاثوليك بالزيتون وتقديم التهنئة إلى القمص كيرلس ألكسيوس.

كما زار وفد الحزب كنيسة السيدة العذراء الطاهرة للروم الكاثوليك بمصر الجديدة، وقدم تهنئة رئيس الحزب والأمين العام إلي المطران يوسف جول زريعي، مطران الروم الكاثوليك في القدس، والقمص نبيل أشعياء راعي الكنيسة، وقدم وفد الحزب التهنئة إلي المطران كريكور أوغسطينوس كوسا أسقف الإسكندرية للأرمن الكاثوليك وذلك بكنيسة القديسة تريزا الطفل يسوع بمصر الجديدة.

وأعرب الحزب عن خالص التهاني لأبناء الكنيسة بمناسبة الأعياد المباركة على أرض مصر التي كانت وستظل ملجأ الأمن والأمان ومظلة السلام.

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