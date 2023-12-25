الرئيس السيسي ينتصر للمصريين.. تأييد برلماني لزيادة عدد المستفيدين من تكافل وكرامة وخفض أسعار السلع

نواب البرلمان عن توجيهات الرئيس السيسي:

الرئيس السيسي يستهدف دعم المواطن بشكل مباشر

الرئيس يسعي لخلق تنافسية بين التجار لخفض الأسعار السلع

زيادة ضخ السلع الضرورية مثل السكر والرز والزيت

أشاد عدد من النواب بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة دعم برامج الحماية الاجتماعية، في ضوء وصول عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة إلى 22 مليون مواطن بواقع أكثر من 5 ملايين أسرة، في مختلف محافظات الجمهورية، أخذاً في الاعتبار أن الفوائد المتحققة من البرنامج لا تقتصر على توفير المعاش النقدي بل تمتد للعديد من الجوانب الاجتماعية الهامة، ومنها خفض نسبة الأمية بين المستفيدين.

وأكد النواب، أن الرئيس السيسي يستهدف دعم المواطن بشكل مباشر عن طريق زيادة المعروض من السلع والخدمات بغرض خلق تنافسية بينها وبين التجار لخفض الأسعار السلع والقضاء على الاحتكار.

أشادت مرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تجلت فى تكثيف العمل في مختلف المشروعات التنموية والخدمية ذات العائد المباشر على المواطنين، وكذلك مواصلة دعم برامج الحماية الاجتماعية، في ضوء وصول عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة إلى 22 مليون مواطن بواقع أكثر من 5 ملايين أسرة.

زيادة المعروض من السلع والخدمات

وقالت “الكسان” لـ"صدى البلد"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يسعي جاهدا لدعم المواطن خصوصا في ظل الازمة الاقتصادية العالمية الناتجة عن الحرب الخارجية وتأثير فيروس كورونا، لافتة الى أن اجتماع الرئيس السيسي يستهدف دعم المواطن بشكل مباشر عن طريق زيادة المعروض من السلع والخدمات بغرض خلق تنافسية بينها وبين التجار لخفض الأسعار السلع والقضاء على الاحتكار.

وأشارت عضو مجلس النواب الى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يهتم بتحسين معيشية المصريين خصوصا أصحاب معاشات تكافل وكرامة وخير دليل على ذلك مواصلة دعم برامج الحماية الاجتماعية، في ضوء وصول عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة إلى 22 مليون مواطن بواقع أكثر من 5 ملايين أسرة، في مختلف محافظات الجمهورية.

وتابعت النائبة حديثها،" أن توجيهات الرئيس السيسي أيضا بمحو امية أصحاب معاشات تكافل وكرامة تؤكد حرصه الشديد على زيادة الوعي لدى المصريين مما ينتج عنه القضاء على العشوائية والبطالة والزيادة السكانية.

السلع الضرورية

أشادت النائبة بجهود الحكومة بمبادرة بزيادة ضخ السلع الضرورية مثل السكر والرز والزيت في جميع المنافذ الخاصة بالقوات المسلحة والشرطة والاستمرار فى هذه المبادرة المهمة".

وبدورها، ايدت نجلاء العسيلي عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، توجيهات الرئيس السيسي بـ خفض نسبة الأمية بين المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة وعدم الاكتفاء بالتوجيه الرئاسي الخاص بوصول عدد المستفيدين من البرنامج الى 22 مليون مواطن بواقع أكثر من 6 ملايين أسرة فى مختلف محافظات الجمهورية.

وقالت “العسيلي” لـ"صدى البلد"، إن محو الأمية له العديد من المزايا والفوائد التى تصب فى صالح المواطن من جهة، والمجتمع من جهة أخرى ابرزها نشر الوعي فى المجتمع كالوعي الصحي والتربوي والمهني وذلك من اجل خلق بيئة أكثر تلائما للعيش وتحسين جودة الحياة لدي المواطنين فضلا عن أهمية برامج محو الأهمية التي تتجلي في تشجيع الأفراد علي الاندماج فى المجتمع حيث يكتسب المرونة فى أسلوبه تعامله مع الآخرين، بالإضافة إلى زيادة فرص الحصول على العمل، وتطوير الفكر والإبداع، وتطوير شخصية الفرد، والتقليل من مشاكل المجتمع وتدني المستوي الأخلاقي، ونشر المعرفة في مختلف المجالات، وإبراز أهمية التعليم وتشجيع الاعتماد علي الذات.

وأضافت عضو مجلس النواب أن توجيهات الرئيس السيسي اليوم تؤكد اهتمامه البالغ بالمصريين في توفير معاش عن طريق برنامج تكافل وكرامة لتحسين معيشتهم فضلا عن محو أميتهم، لافتة الى أن الفترة المقبلة ستشهد خفض الأمية عن العديد من أصحاب معاشات تكافل وكرامة لكي يكتسبون هذه المزايا الهامة.

ومن جانبه، أشاد محمود الصعيدى أمين سر لجنة الشئون الاقتصادين بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس السيسي بشأن مواصلة دعم برامج الحماية الاجتماعية الرئيس عبد الفتاح السيسى ، مؤكدًا القيادة السياسية ليست فى معزل عن ما يعانى منه المواطن وتقدم كل الدعم له فى ظل أزمة عالمية يعانى منها جميع دول العالم.

وأكد “الصعيدى” لـ” صدى البلد “، أن توجيهات الرئيس السيسى بمثابة بشرى سارة لجميع المصريين، قائلا:” الرئيس يعشر بالمواطن ويسعى لتلبية احتياجاته سواء بالدعم النقدى أو العيني أو السلعى من معارض أهلا رمضان لتخفيض السلع والمواد الغذائية”.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بالاستمرار في تطوير الأداء ورفع كفاءة تنفيذ المشروعات بما يصب في تحسين مؤشرات الموازنة العامة وتخفيض العجز الكلي للموازنة، مع تكثيف العمل في مختلف المشروعات التنموية والخدمية ذات العائد المباشر على المواطنين، وكذلك مواصلة دعم برامج الحماية الاجتماعية، في ضوء وصول عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة إلى 22 مليون مواطن بواقع أكثر من 5 ملايين أسرة، في مختلف محافظات الجمهورية، أخذاً في الاعتبار أن الفوائد المتحققة من البرنامج لا تقتصر على توفير المعاش النقدي بل تمتد للعديد من الجوانب الاجتماعية الهامة، ومنها خفض نسبة الأمية بين المستفيدين.