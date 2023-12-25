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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس 5 متهمين قتلوا مواطنا أثناء ذهابه لمعاينة سيارة

صدى البلد

أمرت جهات التحقيق حبس 5 متهمين قتلوا مواطنا أثناء ذهابه لمعاينة سيارة بقنا 4 أيام على ذمة التحقيقات.

و كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة نقادة بمديرية أمن قنا من إحدى المستشفيات بإستقبال (موظف بإحدى شركات البترول - مقيم بمحافظة الجيزة "مُصاب بطلق نارى بالرأس وتوفى أثناء إسعافه") ، وبسؤال شقيقه قرر بحضوره رفقه شقيقه المتوفـى لشراء سيارة ملاكى وحال إستقلالهما مركبة "توك توك" متجهين لمعاينة السيارة إستوقفهما 4 أشخاص مجهولين (ملثمين) أثناء سيرهما ، وبحوزة أحدهم بندقية آلية وطلبوا منهما ما بحوزتهما من مبالغ مالية فحدثت بينهم مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام على إثرها المجهولين بإطلاق عيار نارى تجاههما نتج عن ذلك إصابة شقيقه التى أودت بحياته وتمكنوا من الإستيلاء على (مبلغ 350 ألف جنيه - 2 هاتف محمول) كانوا بحوزتهما ولاذوا بالهرب.


بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد مرتكبى الواقعة (5 عاطلين - مقيمين بدائرة المركز) حيث قام أحدهم بنشر إعلان على مواقع التواصل الإجتماعى لبيع سيارة بقيمة أقل من سعرها وقام آخر بإنتظار المجنى عليه وشقيقه وإصطحابهما إلى مكان إرتكاب الواقعة وقيام باقى المتهمين بإستيقافهما وإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه. 


عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، وعثر بحوزة أحدهم على السلاح المستخدم (بندقية آلية و 5 طلقات) ، وبحوزة آخر (الدراجة النارية المستخدمة فـى الواقعة) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وأرشدوا عن (جزء من المبلغ المستولى عليه - والهاتفين) وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ المالى.


 

إطلاق عيار نارى شراء سيارة ملاكي شركات البترول

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