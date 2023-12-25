خبير: وثيقة ملكية الدولة تهدف لتمكين القطاع الخاص

قال الدكتور رائد سلامة ، الخبير الاقتصادي، إن مصر لديها فرصة كبير في مجال صناعة السيارات الكهربائية، مشيرًا إلى أن مصر لديها سوق كبير لتسويق السيارات الكهربائية سواء سواء السوق الإفريقي أو الدول العربية ، وهذا من شانه أن يحدث طفرة في هذا المجال.



وشدد "سلامة"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، على ضرورة الاستفادة من تجربة المغرب في مجال صناعة السيارات ، فالمغرب أصبحت تنتج مليون سيارة سنويًا و90% من هذه السيارات تصدر إلى القارة الأوروبية.



ولفت إلى أن هناك أحد ماركات السيارات الألمانية الشهيرة قائمة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولذلك يجب الاهتمام بهذه المشروعات لأنها عبارة عن ورش مغذية للصناعات الكبرى مثل صناعة السيارات ، مشيرًا إلى أن مشكلة الصناعات الصغيرة والمتوسطة في مصر تتمثل في طريقة التمويل وسعر الفائدة.



وطالب بإعداد صندوق للاهتمام بصناعة السيارات أو صناعة الحرف اليدوية وما يتعلق بهذه الحرف في الإنتاج، ويقوم الصندوق كبار رجال الاعمال والمستثمرين من خلال شراء وثائق في الصندوق.



وتابع أن وثيقة ملكية الدولة التي صدرت مؤخرًا تهدف إلى تمكين وتشجيع القطاع الخاص، ولا تهدف مثلما يعتقد البعض بيع شركات وممتلكات الدولة لسد الفجوات التمويلية، مشيرًا إلى أن وثيقة ملكية الدولة سواء أتفقنا أو اختلفنا على مكوناتها ، ولكنها مهمة جدا، لأنه تلزم الحكومة المصرية لأول مرة بالدخول إلى قطاعات معينة دون غيرها .