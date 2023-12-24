نائب حارس الأرض المقدسة: ألغينا الاحتفالات الخارجية وسنصلي من أجل شهداء غزة

قال الأب إبراهيم فلتس، نائب حارس الأرض المقدسة، إنه اول عربي يشغل هذا المنصب منذ 800 سنة وهو مصري الجنسية حيث جرت العادة أن يكون شاغل المنصب من جنسيات مختلفة أسبان او غيرهم.



وتابع: "35 سنة أعيش في بيت لحم جئت من مصر لاني انتمي للرهبنة الفرنسساكانية و درست الفلسفة في القاهرة وكان أمامي خياران إما أكمل دراسة اللاهوت وإما أقطع الدراسة واقدم الخدمة العسكرية ثم آتي إلى بيت لحم لاستكمال دراسة اللاهوت فإخترت الخيار الاخير ".



وتابع في لقاء عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON : " أنتمي لرهبنة الفرنسيسكان حراس الاماكن المقدسة وهم موجودون من 1217 والرهبان الفرنسيساكان يحافظون على البشر والحجر والشعب المسيحي في هذه الاراضي المقدسة ".





وكشف الاب فلتس أن كافة مظاهر الاحتفال الخارجية لعيد الميلاد تم إلغاؤها بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مثل الزينة وإضاءة شجرة عيد الميلاد لان البلاد تعي حالة حداد لأنه لا يمكن مع كل هؤلاء الشهداء أن يعبر الامر بشكل عادي نحن في حالة حداد لكنه نوه أن القداس سيكن مثل كل عام واستقبال البطريريك مثل كل عام وهي الطقوس الدينية سيحافظ عليها لأنها طقوس دينية".



وواصل:سنصلي في القداس للشهداء والجري ولكل من هدم بيته لدينا أكثر من 50 ألف جريج وأكثر من عشرين ألف شهيد سنقدم الصلوات للشهداء والجرحى لكن من فقد بيته لا يمكن نعيد ولن هناك احتفالات نحن في حالة حداد".

