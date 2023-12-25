برلماني: قانون التصالح الجديد قدم العديد من التيسيرات للمواطنين.. فيديو

قال النائب محمد وفيق، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد اختلف في بعض التيسيرات في الإجراءات.

وأضاف النائب محمد وفيق، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال حواره ببرنامج "90 دقيقة" على قناة "المحور"،: "القانون الجديد يسر بعض الإجراءات الخاصة بالتصالح والتقدم للجان، حيث عمل على تقليص بعض اللجان التي كانت تعوق القانون السابق".

وأشار النائب محمد وفيق، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب،: "القانون الجديد نص على أنه يتم التصالح بأوراق يتقدم بها المخالف تحت مسئوليته وتكون مسئولية جنائية لمدة 5 سنوات".

