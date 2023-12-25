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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برلماني: قانون التصالح الجديد قدم العديد من التيسيرات للمواطنين.. فيديو

قانون التصالح
قانون التصالح

قال النائب محمد وفيق، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد اختلف في بعض التيسيرات في الإجراءات.

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محلية النواب: تعديلات قانون التصالح تقدم تسهيلات جديدة لمنع أي تعديات

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شروط توصيل المرافق للمباني المخالفة.. مفاجآت بـ قانون التصالح الجديد

وأضاف النائب محمد وفيق، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال حواره ببرنامج "90 دقيقة" على قناة "المحور"،: "القانون الجديد يسر بعض الإجراءات الخاصة بالتصالح والتقدم للجان، حيث عمل على تقليص بعض اللجان التي كانت تعوق القانون السابق".

 

وأشار النائب محمد وفيق، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب،: "القانون الجديد نص على أنه يتم التصالح بأوراق يتقدم بها المخالف تحت مسئوليته وتكون مسئولية جنائية لمدة 5 سنوات".
 

قانون التصالح

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