محلل سياسى صيني: الولايات المتحدة تستخدم تايوان ورقة ضغط

قال المحلل السياسي نادر رونج، إن تايوان ليست بلدًا، بل هي جزء من الأراضي الصينية، والتوتر الحالي بين الصين وتايوان ناجم من بعض الفصائل في تايوان.

وأشار خلال مداخلة عبر سكايب من الصين مع قناة "إكسترا نيوز"، إلى أن السلطة في تايوان يريدون الاستقلال عن طريق القوة بل ويعتمدون على بعض القوى الخارجية.

التوتر الحالى

وأضاف أن التوتر الحالي لا يمكن أن يتسع ليصل لدول مجاورة، مضيفًا أن الولايات المتحدة تريد أن تستخدم تايوان كورقة ضغط على الحكومة الصينية.

ونوه بأن العلاقة بين أمريكا والصين هي من العلاقات الحساسة، لذا لا بد من التعامل مع الأزمة بشكل أكثر حكمة، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة أقرت بأنها لا تدعم تايوان في حركة استقلالها، ولكن في أرض الواقع أمريكا تمد الانفصالين في تايوان بالأسلحة.