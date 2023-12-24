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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محلل سياسي: النظام الدولي يشهد صراعات قد تعيد تشكيله من جديد

صدى البلد

أكد الدكتور طه علي، الباحث والمحلل السياسي، أن النظام الدولي هو النسق الذي تتشكل منه وحدات دولية بشكل عام، سواء دول أو شركات متعددة الجنسيات أو جماعات مؤثرة في المشهد العالمي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن النظام الدولي يتغير كل فترة، ويتشكل بناء على اجتماع الدول، كما حدث بعد معاهدة فيينا وحتى الحرب العالمية الأولى، ومن 1945 عاش النظام العالمي حالة من الاستقرار.

وأوضح أن النظام الدولي الآن يعاني العديد من الصراعات التي قد تشكل من جديد خريطة العالم، خاصة في الشرق الأوسط، فالصراعات السياسية الحالية بين دول العالم، وأطماع دول مثل تركيا وإيران، أظهرت لنا قادة جددًا لهذا النظام الدولي المضطرب.

الخيار العسكرى

وأشار المحلل السياسي إلى أن الخيار العسكري ما زال متاحًا للكثير من الدول، وهذا ما نشاهده في الشرق الأوسط، من خلال الأزمة الفلسطينية، والاضطرابات التي يشهدها بحر الصين الجنوبي بين تايوان والصين.

ولفت إلى أن المنطقة العربية مقبلة على بعض التحولات التي تحتاج إلى تكاتف الدول العربية لمواجهة هذا التحول، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تراجعت في السنوات الأخيرة بخصوص حل المشكلات القائمة في الشرق الأوسط.

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