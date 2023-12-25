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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مستشار وزير التنمية المحلية السابق: القانون الجديد يتيح التصالح خارج الحيز العمراني

قانون التصالح
قانون التصالح

قال صبري الجندي مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، إن قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد يتيح التصالح خارج الحيز العمراني.

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وأضاف صبري الجندي مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، خلال حواره ببرنامج "90 دقيقة" على قناة "المحور"،: "وفقا لقانون التصالح الجديد فإن اللجنة الهندسية هي المسئولة عن تحديد صلاحية المبنى وسلامته من عدمها".

 

وأشار صبري الجندي مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق،: "عدم السلامة الإنشائية تعني أن المبنى معرض للإنهيار وبالتالي يشكل خطورة على أصحابه، وعدم السماح بالتصالح في مثل هذه الحالات يكون لصالح ساكني العقار".

مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق قانون التصالح

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