عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خالد عبدالعزيز: يَصُعب توحيد السياسة التعليمية في مصر لاختلاف أنماط التعليم

خالد عبدالعزيز، مقرر
خالد عبدالعزيز، مقرر المحور المجتمعي في الحوار الوطني

عبر خالد عبدالعزيز، مقرر المحور المجتمعي في الحوار الوطني، عن ترحيبهم بمشاركة نجوم المجتمع في ترجمة مخرجات الحوار الوطني على أرض الواقع.

واسترسل خالد عبد العزيز، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، عبر شاشة "دي أم سي": سيتم انتقاء مجموعة من النجوم للمساعدة على تحقيق نتائج وهو ما يحتاج دراسات من مراكز بحثية.

 

ولفت إلى أنه يصعب توحيد السياسة التعليمية في مصر بسبب اختلاف أنماط التعليم وأنواعه، متابعا هناك أشكال مختلفة من التعليم، من بينها التعليم الدولي والحكومي والتجريبي ومدة الدراسة في كل نظام تعليمي مختلف عن الآخر.

وأضاف أنه تم التحدث عن مشروع مجلس أعلى للتعليم للتأكيد على تطبيق نظم التعليم المطلوبة، مشيرا إلى أنه من مؤيدي فكرة إنشاء مجلس أعلى للشباب والرياضة بعيدًا عن دور الوزارة.

 

خالد عبدالعزيز المحور المجتمعي الحوار الوطني أنماط التعليم التعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لمدة 3 مواسم | الزمالك يخطف صفقة الأهلي المنتظرة

بتعليمات من الخطيب.. أحمد الطيب يعلن عن مفاجأة لإمام عاشور

محمد فضل: واقعة وليد أزارو تثبت ضرورة تواجد المدير الرياضي

صفقة مدوية.. الزمالك يجدد لنجم الفريق قبل انتهاء عقده

إعلامي شهير يتعرض لحادث سير ونقله للمستشفى

بعد انخفاض الدواجن |متى تتراجع أسعار البيض في الأسواق؟

هل يجوز أن تمتنع المرأة عن زوجها خوفا من الاغتسال في البرد؟

انتهت الازمة.. أحمد حسن يعلن تجديد فتوح للزمالك

ترشيحاتنا

كان مصمم .. اعترافات صادمة لفتاة ضحية سائق الهرم

بايدن يوجه رسالة خاصة إلى المجتمع الأمريكي بشأن حلول عيد الميلاد

أيمن سلامة: الأمين العام للأمم المتحدة لن يكمل الولاية الثانية.. لهذا السبب

المطران جورج شيحان يترأس احتفال الطائفة المارونية بعيد الميلاد المجيد

سياسة جديدة بالزمالك للحفاظ على العناصر المتميزة للناشئين

المكتب الإعلامي في غزة: الاحتلال شن 50 غارة جوية على 3 مخيمات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوبة من البكاء على المسرح.. 10 صور لـ عبير نعمة بعد طلاقها

بملابس كاجوال.. نانسي عجرم تحتفل بالكريسماس بصحبة أطفالها

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوى؟

فيديو اعتذار.. الزمالك يعلن تجديد عقد أحمد فتوح لمدة 3 سنوات

فيديو

تهويل أم خطر حقيقي.. تطورات متحور كورونا الجديد والصحة تكشف التفاصيل

حاتم صلاح يوجه رسالة لـ رامي إمام بسب "أبو نسب" |خاص

في انتظاركم| رسالة عاجلة من كولر لجماهير الأهلي قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا

مصر تفضح مخططات إثيوبيا : هدف سد النهضة سياسي لا تنموي «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ