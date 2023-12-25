خالد عبدالعزيز: يَصُعب توحيد السياسة التعليمية في مصر لاختلاف أنماط التعليم

عبر خالد عبدالعزيز، مقرر المحور المجتمعي في الحوار الوطني، عن ترحيبهم بمشاركة نجوم المجتمع في ترجمة مخرجات الحوار الوطني على أرض الواقع.



واسترسل خالد عبد العزيز، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، عبر شاشة "دي أم سي": سيتم انتقاء مجموعة من النجوم للمساعدة على تحقيق نتائج وهو ما يحتاج دراسات من مراكز بحثية.

ولفت إلى أنه يصعب توحيد السياسة التعليمية في مصر بسبب اختلاف أنماط التعليم وأنواعه، متابعا هناك أشكال مختلفة من التعليم، من بينها التعليم الدولي والحكومي والتجريبي ومدة الدراسة في كل نظام تعليمي مختلف عن الآخر.



وأضاف أنه تم التحدث عن مشروع مجلس أعلى للتعليم للتأكيد على تطبيق نظم التعليم المطلوبة، مشيرا إلى أنه من مؤيدي فكرة إنشاء مجلس أعلى للشباب والرياضة بعيدًا عن دور الوزارة.



