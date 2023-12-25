رئيس رابطة تجار ومنتجي الخضار يحذر من أزمة بسبب العمالة الزراعية: التوك توك أخذهم

قال محمد إبراهيم نافع، رئيس رابطة تجار الخضار والفاكهة بسوق أكتوبر للجملة، إن الفترة المقبلة ستشهد انخفاضا في أسعار البصل.

وأضاف محمد إبراهيم نافع رئيس رابطة تجار الخضار والفاكهة بسوق أكتوبر للجملة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "أم بي سي مصر"،: "قلة المعروض من البصل مع زيادة الطلب أدى لارتفاع أسعاره، وهو ما دفع الدولة للتدخل للسيطرة على الأسعار ووقف التصدير وهو ما أثر على السوق".

وأشار: "سعر البصل الإنتاج القديم حاليا يصل إلى 25 جنيها، والجديد يصل إلى 11 جنيه وهذا بسعر الجملة، وربة المنزل تفضل البصل القديم لأنه أفضل نسبيا في الطبخ".

وأوضح: "لدينا أكثر من مشكلة ساهمت في الأزمة، منها نقص في العمالة الزراعية لأنه لا يوجد لدينا عمالة زراعية"، معقبا: "التوك توك أخذ كل العمالة الزراعية، فضلا عن السياسة الزراعية في مصر هي سياسة القطيع".