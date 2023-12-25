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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس رابطة تجار ومنتجي الخضار يحذر من أزمة بسبب العمالة الزراعية: التوك توك أخذهم

العمالة الزراعية
العمالة الزراعية

قال محمد إبراهيم نافع، رئيس رابطة تجار الخضار والفاكهة بسوق أكتوبر للجملة، إن الفترة المقبلة ستشهد انخفاضا في أسعار البصل.

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نقيب الفلاحين: 5 جنيه سعر كيلو البصل منتصف أبريل المقبل

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شعبة الخضروات: انتهاء أزمة البصل وسعره انخفض بقوة

وأضاف محمد إبراهيم نافع رئيس رابطة تجار الخضار والفاكهة بسوق أكتوبر للجملة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "أم بي سي مصر"،: "قلة المعروض من البصل مع زيادة الطلب أدى لارتفاع أسعاره، وهو ما دفع الدولة للتدخل للسيطرة على الأسعار ووقف التصدير وهو ما أثر على السوق".

 

وأشار: "سعر البصل الإنتاج القديم حاليا يصل إلى 25 جنيها، والجديد يصل إلى 11 جنيه وهذا بسعر الجملة، وربة المنزل تفضل البصل القديم لأنه أفضل نسبيا في الطبخ".

 

وأوضح: "لدينا أكثر من مشكلة ساهمت في الأزمة، منها نقص في العمالة الزراعية لأنه لا يوجد لدينا عمالة زراعية"، معقبا: "التوك توك أخذ كل العمالة الزراعية، فضلا عن  السياسة الزراعية في مصر هي سياسة القطيع".

البصل

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