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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

قطاع الاتصالات في الصين يشهد نموا خلال الأشهر الـ 11 الأولى من العام الجاري

نمو قطاع الاتصالات
نمو قطاع الاتصالات في الصين

أظهرت بيانات رسمية أصدرتها وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية أن صناعة الاتصالات في الصين سجلت نموا مستقرا خلال الأشهر الـ11 الأولى من عام 2023، مدفوعة بالأعمال الناشئة.

وبلغت العائدات المجمعة لأعمال الشركات في قطاع الاتصالات 1.55 تريليون يوان (حوالي 218 مليار دولار أمريكي) في الفترة بين يناير ونوفمبر الماضيين، بارتفاع بنسبة 6.9 في المائة على أساس سنوي، وفقا للوزارة.

وخلال هذه الفترة، واصلت القطاعات الناشئة، مثل البيانات الضخمة والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء، تسجيل أداء قوي.

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وشهدت شركات الاتصالات قفزة في إيراداتها من الأعمال الناشئة بنسبة 20.1 في المائة على أساس سنوي إلى 332.6 مليار يوان، مما أدى إلى ارتفاع إجمالي إيرادات قطاع الاتصالات بنسبة 3.8 نقطة مئوية.

وعلى وجه التحديد، ارتفعت الإيرادات من الحوسبة السحابية والبيانات الضخمة بنسبتي 39.7 في المائة و43.3 في المائة على التوالي، مقارنة مع الفترة نفسها في العام السابق.

إيرادات خدمات الإنترنت تحقق 240.4 مليار يوان لشركات الاتصالات الصينية

وحققت خدمات الإنترنت عريض النطاق إيرادات بقيمة 240.4 مليار يوان لشركات الاتصالات الصينية الثلاثة العملاقة المذكورة آنفا خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر، بزيادة 8.5 بالمائة على أساس سنوي، حسبما كشفت البيانات.

الصين صناعة الاتصالات تكنولوجيا المعلومات الصينية الأعمال الناشئة إنترنت الأشياء

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