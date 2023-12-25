وزارة العمل: منصة العمالة غير المنتظمة تتيح رفع العملية إلكترونيا

قالت الشيماء عبدالله، مدير عام الإدارة العامة لشؤون العمالة غير المنتظمة بوزارة العمل، إن تعريف العمالة غير المنتظمة يتمثل في أنه كل عمل لا يتطلب الاستمرارية أكثر من 6 أشهر متصلة، بحيث ينتهي بمجرد انتهائه، وتتضمن عمال المقاولات والزراعة والمناجم والمحاجر والعمالة المؤقتة.



وأضافت "عبدالله"، خلال لقاء ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن الخدمات المقدمة من وزارة العمل للعمالة غير المنتظمة كثيرة للغاية، سواء خدمات اجتماعية وصحية على مدار العام للعامل المسجل.



واسترسلت: الخدمات متوفرة سواء بمنح دورية أو رعاية صحية أو إجراء عمليات أو إشاعات وتحليلات، ولا يتحمل العامل أي تكاليف، متابعة: المنصة الإلكترونية للعمالة غير المنتظمة جاءت استكمالا لتوجيهات الرئيس السيسي بالاهتمام بالعمالة غير المنتظمة.



وأوضحت أن المنصة الإلكترونية التي تُعَدّ حاليا، هي عبارة عن تحويل من الوضع القائم، المتمثل في الورقي، إلى ملف إلكتروني، بحيث تكون الخدمة كاملة إلكترونية بدون إجراءات معقدة.





