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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس بلدية بيت لحم: إلغاء مظاهر الاحتفال هذا العام بسبب أحداث غزة

رئيس بلدية بيت لحم
رئيس بلدية بيت لحم

قال رئيس بلدية بيت لحم حنا حنانيا، إن عيد الميلاد  هذا العام يمر على المدينة وكافة المدن الفلسطينية  بشكل مختلف عن الأعوام السابقة   نتيجة العدوان الغاشم   على قطاع غزة   حيث ترتكب ابشع جرائم القتل   من  جهة القتل والتطهير العرقي   وكميات القتل لا يمكن لعقل بشري أن يستوعبها.

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وأضاف في لقاء عبر برنامج  " كلمة أخيرة"، الذي تقدمه  الإعلامية لميس الحديدي  على شاشة  ON : "  ليست غزة بمفردها   فالضفة الغربية تشهد حصارا عسكريا من قوات الاحتلال    كل مداخل  بيت لحم على سبيل المثال مغلقة فيما  عدا بعضها المسيطر عليه من قبل قوات الاحتلال.


ولفت إلى أن قرار   الجهات المعنية والكنائس  إلغاء مظاهر الاحت1فل بعيد الميلاد ليس قرارا  كنسيا أو حكوميا فقط بل قرارا شعبيا  حيث استطلعنا رأي الأهالي في المدينة وكان هناك  حالة إجماع بإلغاء  الاحتفالات   مع الحفاظ على روح   عيد الميلاد بإقامة الصوات  والطقوس الدينية".


وتابع: " لأول مرة  لا يكون هناك شجرة وهي مظهر رئيسي من مظاهر الاحتفالات وهو احتفال دولي وعالمي  يأتينا الزوار العاديين والرسميين من كافة أنحاء العالم بحضور القناصل ورئيس الوزراء   كما أن أهالي المدينة  بعد استطلاع الآراء قالوا لا يكون هناك عيد في ظل العدوان على قطاع غزة خاصة أن النسبة الأعلى من الشهداء هم من الأطفال وهي حرب ضد الأطفال والمدنيين بغزة ".


وعن الاثار الاقتصادية على المحافظة قال : "   بيت اللحم بالأخص  تعتمد كلية على القطاع السياحي والذي توقف مباشرة  ببدء العدوان على قطاع غزة  وتعتمد بيت لحم كمحافظة على 70% من دخلها على   قطاع السياحة بشكل مباشرة وبقية القطاعات تعتمد على القطاع السياحي بشكل غير مباشر   وبالتالي فإن توقف القطاع  يعني حالة مأساة كبيرة على سكان المدينة     "
 

وأضاف: " كاف  القطاعات تعتمد بشكل غير مباشر على القطاع السياحي سواء  مطاعم أو مقاهي السياحية    ومحال  التحف والتجارة   حتى  باعة اللحوم والخضروات والفواكه وهم من يبيعون    للمطاعم  التي تعد الطعام للضيوف    فهي بمثابة عجلة اقتصادية كاملة  عندما تتقف تتوقف الحياة ".

 


مشددا أن رسالة عيد الميلاد ببيت لحم هذا العام هي  وقف العدوان الإسرائيلي  على قطاع غزة لان الشعب الفلسطيني له الحق في تقرير المصير  وإقامة دولته المستقلة.

بيت لحم

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