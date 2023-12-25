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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزيرة السياحة الفلسطينية: السياحة في فلسطين أصيبت بالشلل التام

رُلي معايعة
رُلي معايعة

قالت رولا معايعة وزيرة السياحة والآثار الفلسطينية، إن نسبة مساهمة السياحة في الدخل القومي للاقتصاد الفلسطيني  تمثل 16 % من الدخل القومي ، حيث تشكل مدينة بيت لحم الشريحة الأكبر.

 

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وأضافت في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي عبر  برنامج كلمة أخيرة المذاع على شاشة on، أن أعداد السياحة الوافدة  قبل العدوان الاسرائيلي وصل إلى 2.3 مليون سائح منذ بداية العام وحتى نهاية سبتمبر الماضي . 


ونوهت معايعة إلى أنه كان من المتوقع خلال هذا العام بلوغ أعداد السياحة الوافدة إلى فلسطين قرابة 3.5 مليون سائح وهي ذات الأرقام المحققة قبل كورونا .
 

وذكرت معايعة أن السياحة في فلسطين متوقفة حاليا بعد الاغلاق الكامل للفنادق حيث لا يوجد سياح وافدين من الداخل والخارج بعد الغاء الاحتفالات بأعياد الميلاد جراء العدوان الإسرائيلي .
 

وقالت "كان لدينا أعداد كبيرة من الزوار إلى بيت لحم في ديسمبر الماضي من كل المحافظات والآن تقريبا لا يوجد" ، متابعة:" يتواجد في فلسطين  200 فندق وحوالي 105 في مدينة بيت لحم وبيت جالا وبيت سحور ، كما يعمل بالقطاع السياحي حوالي 38 ألف موظفا .
 

وأتمت : "  العالم  كله يحتفل  بأعياد الميلاد في مثل هذا الو قت من العام باستثناء   مدينة المسيح ي مدينة بيت لحم  "

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