كواليس إيقاف البنوك للمعاملات الدولية على بطاقات الائتمان الجديدة

قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إنه طالما استمرت الفجوة في سعر الدولار بين البنوك والسوق الموازي ستظل المحاولات في تهريب النقد الأجنبي خارج الأطر الرسمية.

وأضاف إبراهيم في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور على قناة etc أن البنوك الرسمية ستستمر في مواجهة هذه المحاولات للحد من خروج النقد الأجنبي والتعاملات غير السوية، مشيرا إلى أن البنك يقف مع العملاء الذين لديهم أسباب منطقية لخروج النقد الأجنبي مؤكدا أن هذه القرارات منطقية في ظل ظروف استثنائية.

وأشار إلى أن البنك يستطيع أن يقوم بسداد الإلتزامات المالية نيابة عن العميل كمصاريف الدراسة أو العلاج بسهولة شديدة عن طريق إعطاء تفويض للبنك من أجل إجراء المعاملة نيابة عن العميل.