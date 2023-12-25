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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أيمن سلامة: الأمين العام للأمم المتحدة لن يكمل الولاية الثانية.. لهذا السبب

صدى البلد

عرف الدكتور أيمن سلامة القانون الدولي بأنه مجموعة القواعد والقوانين التي تحكم العلاقة بين الدول والمنظمات الدولية والتي تضعه الدول وتنتهكه أيضا.

وأضاف أستاذ القانون الدولي في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور على قناة etc أن القانون الدولي ليس عاجزا عن كبح جماح إسرائيل ولكن الدول ليس لديها إرادة سياسية في تنفيذ أحكامه وترفض تنفيذ بنوده وقواعد القانون الدولي.

وأشار إلى أن الدول تستطيع اتخاذ إجراءات قانونية مثل حظر الطيران الإسرائيلي وتعليق العلاقات السياسية أو التجارية أو الاقتصادية معها  مثل مافعلت بعض الدول كماليزيا، ومثل مافعلت بعض الدول العربية مع دولة عربية عام ٢٠١٧ .

وأوضح أن الدول ليس لديها إرادة سياسية حقيقية في وقف العدوان وليس العيب في القانون الدولي والسبب أنها تخشى من أمريكا الحليف الاستراتيجي.  

وأشارت إلى أن أذرع القانون الدولي المتمثل في محكمتي العدل والجنائية الدولية لديهما إزدواجية معايير وتدخلات وحسابات سياسية وأنه منذ ٢٠٢١،  لم تصدر المحكمة الجنائية الدولية أي قرار ضد إسرائيل أو ملاحقة أي إسرائيلي
شارك في جرائم الحرب عام ٢٠١٤.

ولفتت إلى أن كل المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة منذ الثامن من أكتوبر فضحت في بيانات وأرقام رسمية انتهاكات الجسيمة للكيان الصهيوني وعلى رأسها الأمين العام للأمم المتحدة انطوني جويتترش الذي نبه على مجلس الأمن أن هناك مسألة تهدد الأمن والسلم الدولي ولكن المجلس أقوى وأعلى  من الأمين العام للأمم المتحدة.

وأكد أن الأمين العام للأمم المتحدة لن يكمل الولاية الثانية له بسبب الفيتو الأمريكي الذي سيحدث ضده.

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