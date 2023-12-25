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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فيتوريا يضع حلولا لعودة الجماهير لمشاهدة مباريات المنتخب

فيتوريا
فيتوريا

كشف روي فيتوريا  المدير الفني لمنتخب مصر، عن رأيه في حضور الجماهير لمباريات للمنتخب في المباريات في الفترة الأخيرة.

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وقال فيتوريا خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم فايق المذاع على أون تايم سبورتس 2:"فيما يخص المنتخب المصري هناك سنوات عديدة ابتعدت فيها الجماهير عن الملاعب، ولابد من أن نستدعى الجماهير بشكل متدرج، فهو ليس كافي أن أصدر بيان أو أصدر نداء للجماهير ولابد من الجميع أن يشارك ليحدث ذلك".

 

وتابع فيتوريا:" لابد أن نستدعى العائلات لكرة القدم، وعندما اذكر الأسر والعائلات اذكر أن تأتي الأسرة لتري الفريق الذى يمثل البلد، ولابد من حضور الجماهير من أجل أن نؤدي جيدا لابد أن نكون الأفضل في كل شىء، وعندما ترى فرق المغرب والجزائر ترى في أى مباراة للمنتخب الاستاد ممتلىء وفي مصر لم نرى الاستاد ممتلىء في المباريات، ووقت ان اذكر لابد من وضع حل لهذا بوضع الاستراتيجيات والحلول من أجل حل هذه النقاط، ففريقنا يحتاج إلى هذا نحتاج للدعم الجماهيري، وذهبنا للكويت والإمارات وكنا سعداء بالحضور الجماهيري، ومن المهم جدا أن نرى الجماهير، وشعرنا بهذا في مباراة الجزائر".

روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر منتخب مصر مصر فيتوريا الإعلامي إبراهيم فايق

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