الاعلامي محمد نشات يكشف لـ «صدى البلد» تطورات حالتة الصحية بعد تعرضة لحادث سير

تعرض الإعلامي محمد نشأت لحادث سير بسيارته في أثناء عودته إلى منزله، عقب استلامه جائزة الراديو 9090 في حفل توزيع جوائز دير جيست، ما نتج عنه شرخ في ذراعه الأيسر، وكدمات في الضلوع.

و كشف الإعلامي محمد نشات " لصدي البلد " أنة حالياً في حالة جديدة وأعلن خروجة من المستشفى ونتج عن الحادث شرخ في ذراعة الأيسر و كدمات في الضلوع " و أن حادث حدث عقب استلامه جائزة الراديو 9090 في حفل توزيع جوائز دير جيست.

يذكر أن حفل دير جيست يختص بتوزيع جوائز على المتميزين في المجالات الفنية المختلفة، سواء فى السينما أو الدراما أو التليفزيون أو الموسيقى والغناء، وتكريم عدد كبير من الفنانين وصناع الفن والإعلام في مصر

طرحت محطة “الراديو "9090" بوستر ترويجي جديد لمسلسلها الكوميدي "مين في دول"، المقرر بثه عبر إذاعتها في رمضان المقبل، من بطولة الفنان والإعلامي محمد نشأت والفنانة إيمان السيد.

يذكر أن المسلسل من تأليف هشام يحيى وعبد الله مصطفى، ويشارك في البطولة كل من إيهاب الزناتي، سامح عبد العزيز، محمد البحيري