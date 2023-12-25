فلكية جدة تعلن: طقس بارد قياسي في طبقة الستراتوسفير

وفقا لبيانات وكالة ناسا، عرف العلماء الآن سبب الانتشار الكبير لغيوم الستراتوسفيرية القطبية فجأة. إذ وصلت درجات الحرارة في طبقة الستراتوسفير في القطب الشمالي إلى أدنى مستوى قياسي لها منذ 40 عاماً في شهر ديسمبر 2023.

ووفقا للجمعية الفلكية بجدة، الهواء البارد في طبقة الستراتوسفير هو بالضبط ما تحتاجه غيوم الستراتوسفيرية القطبية . في العادة، لا تحتوي طبقة الستراتوسفير على غيوم على الإطلاق.

ولكن عندما تنخفض درجة الحرارة إلى درجة منخفضة ( -85 درجة مئوية)، تتجمع جزيئات الماء المتباعدة لتشكل بلورات ثلجية. ألوانها الشبيهة بالشفق القطبي تجعلها أجمل الغيوم على وجه الأرض.

عادة ما تقتصر غيوم الستراتوسفيرية القطبية على القطب الشمالي حيث تكون طبقة الستراتوسفير أكثر برودة.

خلال موجة البرد الشديدة هذا الأسبوع، انحدرت الغيوم إلى خطوط العرض الوسطى حيث شوهدفوق لوكارنو، سويسرا وكذلك في تورون، إيطاليا وهذه رحلات غير عادية لغيوم الستراتوسفيرية القطبية.

يبدأ موسم غيوم الستراتوسفيرية القطبية عادةً في شهر يناير. ولكن أعطت موجة البرد الحالية للموسم بداية مبكرة ويمكن أن تبشر بالمزيد من هذه الغيوم في الأسابيع المقبلة.