خبير : زيادة احتياطات الذهب فى مصر بنسبة 10٪ لتصل إلى 5.8 مليون أوقية

قال عمرو حسونه ، الرئيس التنفيذي لاحدى شركات التعدين والتنقيب عن الذهب فى مصر ان هناك زيادات ملموسة في احتياطات الذهب، وذلك في التقرير السنوي المعلن مؤخراً

واعلن عن زيادة احتياطات المعادن المؤكدة والمحتملة للمنجم بنسبة 10٪ لتصل إلى 5.8 مليون أوقية مقارنة بتقدير الاحتياطي المعدني السابق والذي بلغ 5.3 مليون أوقية طبقا لتقرير خطة عمر المنجم المعلنة أكتوبر الماضي. في الوقت نفسه، فيما زادت احتياطيات المعادن المؤكدة والمحتملة للمجموعة ككل بنسبة 28٪ مقارنة بعام 2022، لتصل إلى 194 مليون طن بمتوسط درجة 1.23 جم/طن أو ما يعادل 7.7 مليون أوقية من الذهب المحتوى، نتيجة لنمو الاحتياطات فى المنجم وتضمين احتياطات المعادن الأولية في منجم دوروبو في ساحل العاج.

ولفت الى انه بالنسبة لموارد سنتامين المعدنية المؤكدة والمحتملة، فقد بلغت إجماليها 392 مليون طن بمتوسط تركيز جم/طن 1.06 او ما يعادل 13.4 مليون اوقية.

ومن جانبة قال مارتن هورجان، الرئيس التنفيذي لاحدى شركات التنقيب عن الذهب "إنّ خبرتنا الجيولوجية المتطورة وفهمنا للطبيعة الجيولوجية أتاح لنا زيادة احتياطي الخام المؤكد والمحتمل بمقدار 500 ألف أوقية، ليصل الاحتياطي المؤكد إلى 5.8 مليون أوقية مقارنة بالتقدير السابق لاحتياطي خام الذهب والذي وصل إلى 5.3 مليون أوقية وتم ذكره في خطة العمر الإنتاجي للمنجم في أكتوبر الماضي"

و تضمن التقرير أيضًا خطط 2024 والتي تتضمن استمرار برنامج التنقيب الجيولوجي على مدار العام القادم ويستهدف نمو الموارد والاحتياطات عبر محفظة سنتامين، والتي تتضمن خطة الشركة لحفر 285,000 متر في منجم السكري خلال عام 2024، مع التركيز على التحكم في الدرجة والحفر لدعم التخطيط القصير والمتوسط المدى، والحفر للتمديد على المدى الطويل

وتوقع أن تصدر النتائج الكاملة لحملة الحفر التجريبية لاستكشاف الصحراء الشرقية (EDX) التي تبلغ 16,000 متر في الربع الأول من 2024، وسيتم وضع برنامج عمل تابع على أساس تحليل النتائج.

وأضاف هورجان، اننا تمكنا من إنتاج أكثر من 5 ملايين أوقية من الذهب من منجم السكري منذ بدء الإنتاج في عام 2009، وهو أكبر منجم للذهب في مصر وأول منجم حديث للذهب، وأحد أكبر المناجم الإنتاجية في العالم، ويُتوقع أن يستمر هذا المنجم في الإنتاج حتى عام 2035ـ



وتابع انه منذ عام 2020 تحقق نمو في احتياطي الخام قبل التعدين بلغ 3.5 مليون أوقية، متجاوزة هدفها المعلن من قبل بقيمة 3 ملايين أوقية، وقد جاء هذا النمو بفضل زيادة احتياطي الخام بمقدار 1.6 مليون أوقية بالإضافة لاحتياطي الخام المبدئي والبالغ 1.9 مليون أوقية في منجم دوروبو في كوت ديفوار.



وأضاف هورجان ، أنّ التقدم الذي تمكنا من تحقيقه في 2023 يُعد شهادة على الفرص الجيولوجية للتنقيب عن الذهب