بسبب الإهمال.. انفجار مروع في مصنع بإندونيسيا يقتل 13 عاملا

أدى انفجار وقع في مصنع للنيكل في جزيرة سولاويسي الإندونيسية إلى مقتل 13 عاملا وإصابة عشرات آخرين، بعضهم بإصابات خطيرة، وكان 8 من الضحايا إندونيسيين و5 صينيين.

وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، المصنع بتمويل صيني، ووقع الحادث أثناء أعمال الإصلاح في الفرن، اشتعل سائل قابل للاشتعال وتسبب في انفجار خزانات الأكسجين القريبة، حسبما أفاد تحقيق أولي.

وتعد إندونيسيا أكبر منتج للنيكل في العالم، والذي يستخدم في بطاريات السيارات الكهربائية والفولاذ المقاوم للصدأ.

وقال متحدث باسم مجمع موروالي الصناعي بإندونيسيا (IMIP)، إن انفجارًا أوليًا تسبب في عدة انفجارات أخرى نظرًا لوجود العديد من خزانات الأكسجين الأخرى في مكان قريب.

وتم إخماد الحريق بعد ساعات، وعن الشركة هي IMIP المتخصصة على النيكل، مملوكة لشركة صينية، والتي تنتج الفولاذ المقاوم للصدأ والفولاذ الكربوني.

وقالت الشركة إنها ستغطي تكاليف علاج الضحايا، وقال عامل شهد الانفجار لوكالة فرانس برس إن "وجوههم احترقت وملابسهم كلها محترقة".

وصرح القائم بأعمال رئيس منطقة موروالي، راشمانسيا إسماعيل، أن ما يقرب من نصف المصابين هم من العمال الأجانب، وأن 17 منهم على الأقل أصيبوا بجروح خطيرة.

ومع تركيز الصين على تنمية صناعة السيارات الكهربائية منخفضة التكلفة، فقد استثمرت في مصانع النيكل في إندونيسيا.

ولذلك أصبح النيكل حاسما بالنسبة للاقتصاد الإندونيسي الغني بالموارد.

وتدفقت مليارات الدولارات من الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد بعد أن حظرت الحكومة صادرات الخام غير المعالج في عام 2020 وزادت العديد من منشآت التعدين الإنتاج بشكل كبير في المناطق النائية في إندونيسيا.

ومع ازدهار الإنتاج، وقعت عدة حوادث مميتة في السنوات الأخيرة، وفي وقت سابق من هذا العام، قُتل عامل صيني وإندونيسي في مصنع للنيكل في نفس المنطقة الصناعية - بعد اندلاع أعمال شغب أثناء احتجاج الموظفين.