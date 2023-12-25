رمضان السيد: الأهلي كانت لديه أسهل فرصة للتأهل لنهائي كأس العالم للأندية

أشاد رمضان السيد، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق بالمستوى الذي قدمه الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية 2023.

وقال رمضان السيد في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "شريحة كبيرة من جماهير الأهلي غاضبة من عدم التأهل لنهائي كأس العالم للأندية".

وأضاف: "هذه واحدة من أسهل النسخ التي كان بإمكان الأهلي التأهل فيها لنهائي المونديال، ولكن الفريق كان يحتاج للتوفيق في مباراة فلومينينسي".

وأتم رمضان السيد تصريحاته قائلًا: "الحالة البدنية لنجوم الفريق انخفضت في مباراة فلومينينسي، الأهلي قدم واحدة من أفضل مشاركاته في كأس العالم للأندية".

وكان النادي الأهلي قد حصل على برونزية بطولة كأس العالم للأندية 2023، بعد الفوز على أوراوا ريدز الياباني بأربعة أهداف مقابل هدفين، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.