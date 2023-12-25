عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رمضان السيد: الأهلي كانت لديه أسهل فرصة للتأهل لنهائي كأس العالم للأندية

صدى البلد

أشاد رمضان السيد، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق بالمستوى الذي قدمه الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية 2023.

وقال رمضان السيد في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "شريحة كبيرة من جماهير الأهلي غاضبة من عدم التأهل لنهائي كأس العالم للأندية".

وأضاف: "هذه واحدة من أسهل النسخ التي كان بإمكان الأهلي التأهل فيها لنهائي المونديال، ولكن الفريق كان يحتاج للتوفيق في مباراة فلومينينسي".

وأتم رمضان السيد تصريحاته قائلًا: "الحالة البدنية لنجوم الفريق انخفضت في مباراة فلومينينسي، الأهلي قدم واحدة من أفضل مشاركاته في كأس العالم للأندية".

وكان النادي الأهلي قد حصل على برونزية بطولة كأس العالم للأندية 2023، بعد الفوز على أوراوا ريدز الياباني بأربعة أهداف مقابل هدفين، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كان مصمم .. اعترافات صادمة لفتاة ضحية سائق الهرم

لمدة 3 مواسم | الزمالك يخطف صفقة الأهلي المنتظرة

إعلامي شهير يتعرض لحادث سير ونقله للمستشفى

بملابس مكشوفة.. سارة سلامة تثير الجدل بإطلالة لافتة

هل يجوز أن تمتنع المرأة عن زوجها خوفا من الاغتسال في البرد؟

بعد انخفاض الدواجن |متى تتراجع أسعار البيض في الأسواق؟

صفقة مدوية.. الزمالك يجدد لنجم الفريق قبل انتهاء عقده

900 ألف دولار | فيفا يصدم الزمالك بغرامة جديدة

ترشيحاتنا

رمضان السيد: الأهلي كانت لديه أسهل فرصة للتأهل لنهائي كأس العالم للأندية

رد حاسم من وكيل فتوح حول مفاوضات الأهلي مع اللاعب| اعرف الحكاية

في تجربة استثنائية.. مصر تتخلص من كابوس العشوائيات

فيتوريا: جوارديولا من أفضل مدربين العالم.. وهذا رأيي في السعيد وكهربا وشيكابالا

إعلان صادم من الأونروا عن عدد موظفيها الذين راحو ضحية العدوان على غزة

مرسيدس بالمقدمة..حجم مبيعات السيارات الأوروبية في مصر خلال 2023


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الكريب

طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ بطعم مميز

بملامح جريئة.. هيفاء وهبي تثير إعجاب محبيها بإطلالة لافتة

هوت شورت جلد.. زوجة ماجد المصري تثير الجدل بجمالها

فيديو

تهويل أم خطر حقيقي.. تطورات متحور كورونا الجديد والصحة تكشف التفاصيل

حاتم صلاح يوجه رسالة لـ رامي إمام بسب "أبو نسب" |خاص

في انتظاركم| رسالة عاجلة من كولر لجماهير الأهلي قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا

مصر تفضح مخططات إثيوبيا : هدف سد النهضة سياسي لا تنموي «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ