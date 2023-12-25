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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أجواش يكشف لـ الريمونتادا تفاصيل أزمة فيريرا ونبيه في مباراة أسوان

صدى البلد

كشف روي أجواش، المدرب المساعد لجيسوالدو فيريرا، المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك تفاصيل أزمة الأخير مع أسامة نبيه، مساعده، في مباراة الأبيض أمام أسوان، في الموسم الماضي.

 

وقال روي أجواش في تصريحات خاصة لـ الريمونتادا عبر قناة المحور: "لم تكن هناك أزمات مع المساعدين المصريين في الجهاز الفني، لأنني سمعت رئيس النادي السابق يتحدث عن هذا الأمر".

 

وأضاف المدرب البرتغالي: "كانت هناك أزمة واحدة مع المساعدين المصريين، كانت بين جيسوالدو فيريرا وأسامة نبيه في مباراة أسوان".

 

وأتم روي أجواش تصريحاته قائلًا: "أسامة نبيه تحدث مع اللاعبين في الاستراحة بين الشوطين، كأنه المدرب الأول، وكان هذا تصرف غير لائق".

 

يُذكر أن نادي أسوان كان قد تغلب على فريق الزمالك بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الدوري العام، في الموسم الماضي.

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