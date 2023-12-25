طارق السيد يرد على ستوري فتوح عبر رقم 10: أعمل من أجل الزمالك

علق طارق السيد نجم الزمالك السابق، على تجديد عقد أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق الأبيض لمدة ثلاثة مواسم مع القلعة البيضاء.

وقال طارق السيد في تصريحاته عبر برنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي: "صورة أحمد فتوح مع حسين الشحات وكهربا في افتتاح ملعب حسين الشحات، تم التقاطها من وراء فتوح، من أحد المنتميين للنادي الأهلي، وتم بناء عليها أحلام من البعض"

وأضاف: "فتوح ابن الزمالك وأخطأ هل يجب أن نرميه في الشارع؟ اللاعب اعتذر مرة واثنين وبشكل واضح وصريح ما الأزمة في استمراره؟"

وأشار: "لم يكن هناك مغالاة أثناء المفاوضات مع فتوح، اللاعب كانت رغبته الأولى البقاء في الزمالك وهذا أصبح واضحا بعد تجديد عقده".

وتابع: "فتوح كان مديونا وبعض رجال الأعمال الزملكاوية والوسطاء تدخلوا لحل أزمة فتوح من أجل الزمالك، وعقد فتوح ليس كبيرا مع الزمالك كما يتصور البعض".

ورد طارق السيد على ستوري فتوح الذي وجه الشكر من خلاله لطارق: "فتوح شكر البعض في فيديو ولم يوجه لي الشكر، لكني لم أنتظر أي شكر من فتوح، هذا واجبي تجاه نادي الزمالك أولا".