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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تفاصيل أزمة مستحقات أجواش وفيريرا مع الزمالك

صدى البلد

كشف روي أجواش، المدرب المساعد لجيسوالدو فيريرا، المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك تفاصيل أزمة مستحقاتهم مع الأبيض.

 

وقال روي أجواش في تصريحات خاصة لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مسئولو الزمالك أخبرونا أن هناك الكثير من الأزمات المالية بالنادي ولن يستطيعوا أن يدفعوا لنا عقودنا".

 

وأضاف: "تم دفع جزء من مستحقاتنا في الفترة الماضية، ونتمني أن يتم حل هذه الأزمة قبل شهر إبريل القادم".

 

وكان نادي الزمالك قد وجه الشكر لجيسوالدو فيريرا ومساعديه في الموسم الماضي، قبل أن يتم تعيين خوان كارلوس أوسوريو مدربًا للفريق خلفًا له.

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