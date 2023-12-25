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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أبومسلم : يجب عودة ديانج لتشكيلة الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا

أليو ديانج نجم النادي
أليو ديانج نجم النادي الأهلي

أكد أحمد ابومسلم نجم الأهلي السابق، أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر لجأ إلى التدوير كثيرا قبل مونديال الأندية، وعندما لعب بشكل ثابت في البطولة قدم الأهلي مستوى جيد، ولو كان يمتلك رأس حربة أو استغل الفرص لحقق مكاسب كبيرة في البطولة، ووصل لمركز أفضل.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة ETC الفضائية: “الأهلي بذل أكبر مجهود أمام اتحاد جدة السعودي، وأرى أن الأفضل عدم وجود تدوير كثير في التشكيلة، ويجب استمرار كوكا ومعه مروان عطية وإمام عاشور، وقد يشارك اليو ديانج في المباراة، وغيابه عن المونديال كان علامة استفهام كبيرة بالنسبة لي، لأنه من أميز العناصر في صفوف الأهلي”.

ديانج وكوكا 

وأضاف: “كوكا من اللاعبين الجيدين، لكن أليو ديانج من اللاعبين الذين يجب المحافظة عليهم، وهو لاعب لا غنى عنه في صفوف الفريق، ويجب مشاركته في المباريات حتى لو كان هناك رغبة في بيعه مستقبلا”.

وواصل: “يجب محاسبة من تعاقد مع أنتوني موديست، فهو بعيد عن المستوى تماما، ولا يستحق الحصول على فرصة لأنه غير جاهز فنيا وبدنيا، وهناك علامات على عدم جدوى الإبقاء عليه خصوصا بعدما تعرض للطرد في كأس العالم للاندية، ويجب التعاقد مع مهاجم مميز في يناير”.

وأتم: “الأهلي المرشح الأبرز لكأس السوبر المصري، وسعيد بوجود أندية مثل بيراميدز بالاسكواد الذي يتواجد فيه كواحد من ضمن المنافسين، وأيضا سيراميكا حصد لقب كاس الرابطة، وفيوتشر أيضا، واتمني وجود الأندية الشعبية في البطولة مستقبلا مثل المصري والاتحاد السكندري والزمالك، لانها تعطي البطولات شعبية كبيرة”.

الأهلى كوكا أنتوني موديست كأس السوبر المصري اتحاد جدة السعودي

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