ميدو: على كولر فعل هذا الأمر مع موديست

كشف أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق ما يجب على مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي فعله مع أنتوني موديست، نجم الأحمر في الفترة الحالية.

وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لو كنت مكان كولر لترجمت ما يُقال عن موديست، وجعلته يراه، كي يرد في الملعب".

وأضاف: "اللاعب صاحب الاسم الكبير في الملاعب بيصعب عليا.. تذوقت قسوة الإعلام في أوروبا عندما لا تقدم أداءً جيدًا، ويجب أن يعي اللاعب بما يحدث حوله".

وأتم أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلًا: "يجب أن يعيش ويعرف اللاعب ما يحدث حوله، ويعرف ما يُقال عنه، ويعلم أن الأهلي قد يفسخ تعاقده حال عدم استعادة مستواه".

يُذكر أن النادي الأهلي كان قد تعاقد مع أنتوني موديست خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، في صفقة انتقال حر.