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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيد معوض: توقيت مواجهة سيراميكا غير جيد للأهلي.. وكولر سيجري تغييرات على التشكيل

صدى البلد

أكد سيد معوض نجم منتخب مصر السابق، أن لاعبي الأهلي يستحقون الحصول على مكافآت خاصة، رغم الفوز بالميدالية البرونزية، مشيرا إلى أن الأمر يكاد يكون طبيعي لدى الجميع، لكنه في الحقيقة يحتاج مجهود كبير، وكان هناك رغبة وطموح كبير في الوصول للنهائي، وكان هناك إمكانية كبيرة لتحقيق ذلك، وأضاع الفريق فرصة الوصول بعد التفريط في الفوز على فلومينينسي.

 

وقال معوض في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة ETC الفضائية: "الأهم حاليا هو الخروج من حالة الفرحة بعد البرونزية، ويجب التركيز حاليا على كأس السوبر المصري ومواجهة سيراميكا لأن الجماهير لا تقبل فكرة التفريط في أي لقب، وبطولة السوبر لن تكون سهلة، على جميع الفرق المشاركة، خصوصا في ظل حالة الضغط الأخير للمباريات على الأهلي".

وأضاف: "توقيت مباراة الأهلي ضد سيراميكا صعبة، خاصة ان الفريق لعب يوم الجمعة أمام أوراوا الياباني، ومن ثم يخوض لقاء بعد أقل من ثلاث أيام، ومن الوارد مشاركة بعض اللاعبين من أجل المحافظة عليهم في ظل ضغط المباريات، وفريق سيراميكا جيد، لكن مواجهته بالتأكيد ستكون مختلفة عن مواجهات كأس العالم للأندية".

وأكد: "كولر سيقوم بالتغيير في تشكيل الأهلي أمام سيراميكا، هو دائما يلجأ إلى التدوير بأكثر من لاعب عندما يواجه فرق الدوري المصري، وديانج من العناصر الجيدة وشئ طبيعي تفكيره في الرحيل حال عدم المشاركة في المباريات، والطبيعي أن يشارك عمرو السولية أيضا لأنه مناسب لطريقة كولر في النواحي الهجومية، والمحترف الأجنبي لابد أن يقدم الإضافة".

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