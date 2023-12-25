فيتوريا يكشف معايير اختيار المباريات الودية للمنتخب قبل أمم أفريقيا 2023

كشف روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم، عن معايير اختيار المباريات الودية للمنتخب قبل أمم إفريقيا 2023.



<p lang="ar" dir="rtl">فيتوريا يعلق على أداء المنتخب أمام تونس والجزائر : واجهتنا ظروف صعبة أمام تونس وهذا سر غضبي بعد المباراة 👇🔥<a rel="nofollow" target="_blank" href="https://twitter.com/hashtag/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A9?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#جمهور_التالتة</a> <a rel="nofollow" target="_blank" href="https://t.co/Er9VedmieJ">pic.twitter.com/Er9VedmieJ</a></p>— OnTime Sports (@ONTimeSports) <a rel="nofollow" target="_blank" href="https://twitter.com/ONTimeSports/status/1739060050272891060?ref_src=twsrc%5Etfw">December 24, 2023</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>" src="<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ar" dir="rtl">فيتوريا يعلق على أداء المنتخب أمام تونس والجزائر : واجهتنا ظروف صعبة أمام تونس وهذا سر غضبي بعد المباراة 👇🔥<a rel="nofollow" target="_blank" href="https://twitter.com/hashtag/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A9?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#جمهور_التالتة</a> <a rel="nofollow" target="_blank" href="https://t.co/Er9VedmieJ">pic.twitter.com/Er9VedmieJ</a></p>— OnTime Sports (@ONTimeSports) <a rel="nofollow" target="_blank" href="https://twitter.com/ONTimeSports/status/1739060050272891060?ref_src=twsrc%5Etfw">December 24, 2023</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>">

وقال فيتوريا خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم فايق المذاع على قناة اون تايم سبورتس 2:"مباراة بلجيكا كانت عبارة عن دعوة تمت من قبلهم، وكنت أحتاج في هذا الوقت أن أختبر مستوى المنتخب الحقيقي ومباراة تونس لم نستفد منها بالشكل بسبب العديد من الظروف منها توقيت المباراة".

وأضاف: "غضبت بسبب الهزيمة من منتخب تونس لكننا أدينا في المباراة بشكل جيد للغاية والفريق بيننا وبين تونس في ذلك الوقت كان أن لاعبيهم منتظمون في المنافسات عكس لاعبينا".

وأكمل: "كنت غاضبا من معسكر سبتمبر لأن كل الأحداث التي وقعت أثرت على عملي مع منتخب مصر، وخلال المعسكر الأخير حاولت أن أطبق الشكل الذي سنمر به في أمم إفريقيا من خلال تأدية مباراة كل 3 أيام وكنت أريد كيف سيكون أداء واستشفاء اللاعبين".