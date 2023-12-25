عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تفاصيل أغرب رسائل تهديد تتعرض لها أمريكا

صدى البلد

اعتقل عملاء فيدراليون أمريكيون رجلاً من ولاية كاليفورنيا يوم الجمعة بتهمة التهديد بتفجير قنبلة في مكتب ميداني لوكالة التحقيقات الفيدرالية (FBI) في لوس أنجلوس. 

ووفقا لموقع “روسيا اليوم”، المتهم، مارك ويليام أنتن، البالغ من العمر 52 عامًا، قام بإرسال سلسلة من الرسائل التهديدية إلى الوكالة، حيث قارن نفسه بالمجرم المعروف باسم "Unabomber"، تيد كازينسكي.

txt

مزاعم جديدة تنشرها صحيفة أمريكية عن جريمة مروعة لفاجنر الروسية بدولة أفريقية

txt

الزيتون يبكى على الشجر والتطرف يهدد أصحابه والسياج جريمة بلا حل منذ عقدين.. الحصاد المحرم جريمة إسرائيلية بحق فلسطين

وفقًا للبيان الصحفي الصادر عن وزارة العدل الأمريكية، تواجه أنتن تهمة التوجيه التهديدات عبر الاتصالات بين الولايات، وهي جريمة جنائية تعاقب عليها القوانين الفيدرالية بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات. 

منذ شهر يوليو، قام أنتن بإرسال عدة رسائل تهديدية إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي، حيث أبلغ العملاء بأنه قد تم اختياره كـ "Unabomber" الجديد، وفي نوفمبر.

مكتب التحقيقات الفيدرالي حث أنتن على التوقف عن الاتصال بهم، ولكنه استمر في إرسال الرسائل. في رسائله التهديدية في الخامس من ديسمبر، هدّد أنتن بـ "تفكيك" المكتب الميداني للـ FBI في لوس أنجلوس، وقد أرفق صورة توضح نتائج بحثه على جوجل عن "كيفية صنع قنبلة".

وقد قال في رسالته: "يمكنني أن أبدأ في موجة قتل جماعي. في الواقع، ستكون قادرًا على تفسير ذلك من خلال أفعالك"، موقعًا برسالته الإلكترونية باسم "سوبر ماكس أو الموت"، وهو إشارة واضحة إلى سجن فدرالي عالي الأمان حيث تم احتجاز كازينسكي منذ عام 1998 حتى وفاته في وقت سابق من هذا العام.

أصبح تيد كازينسكي، وهو طفل معجزة وعبقري في الرياضيات، أصغر أستاذ على الإطلاق في جامعة كاليفورنيا، بيركلي في عام 1967. وبعد ترك منصبه والانسحاب من المجتمع في أوائل السبعينيات، ارتكب كاتشينسكي سلسلة من التفجيرات بين عامي 1978 و1995. 

إسرائيل الاعتداءات الأمريكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كان مصمم .. اعترافات صادمة لفتاة ضحية سائق الهرم

رؤية جديدة لتخفيف الأحمال| هذا ما تفعله الحكومة الفترة القادمة.. وموعد انتهاء قطع التيار

لمدة 3 مواسم | الزمالك يخطف صفقة الأهلي المنتظرة

البانية نزل 50 جنيهًا | أسعار الدواجن تتراجع بقوة اليوم الاثنين بالأسواق

7 درجات| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة وتحذر من هذه الظاهرة

تشابه الأسماء أنهى حياته| قصة مأساوية لعريس الخانكة.. مات بعد زواجه بـ 25 يوما

بملابس مكشوفة.. سارة سلامة تثير الجدل بإطلالة لافتة

إنذار للزمالك بسبب مستحقات فرجاني ساسي المتأخرة

ترشيحاتنا

قوات الاحتلال الإسرائيلي تسحب آلياتها العسكرية من مخيم جنين

مهاجم جديد للأهلي.. فتحي مبروك يفجر مفاجأة

مصرع 16 شخصا في هجوم على قرية بشمال نيجيريا

إنذار للزمالك بسبب مستحقات فرجاني ساسي المتأخرة

توجيهات الرئيس السيسي للحكومة تتصدر اهتمامات الصحف المصرية

أخبار التوك شو.. مفاجأة أسعار الذهب الغير متوقعة وانفعال تامر أمين على الهواء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد زيت النعناع للوجه

طريقة عمل الكريب

طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ بطعم مميز

بملامح جريئة.. هيفاء وهبي تثير إعجاب محبيها بإطلالة لافتة

فيديو

تهويل أم خطر حقيقي.. تطورات متحور كورونا الجديد والصحة تكشف التفاصيل

حاتم صلاح يوجه رسالة لـ رامي إمام بسب "أبو نسب" |خاص

في انتظاركم| رسالة عاجلة من كولر لجماهير الأهلي قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا

مصر تفضح مخططات إثيوبيا : هدف سد النهضة سياسي لا تنموي «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ