تفاصيل أغرب رسائل تهديد تتعرض لها أمريكا

اعتقل عملاء فيدراليون أمريكيون رجلاً من ولاية كاليفورنيا يوم الجمعة بتهمة التهديد بتفجير قنبلة في مكتب ميداني لوكالة التحقيقات الفيدرالية (FBI) في لوس أنجلوس.

ووفقا لموقع “روسيا اليوم”، المتهم، مارك ويليام أنتن، البالغ من العمر 52 عامًا، قام بإرسال سلسلة من الرسائل التهديدية إلى الوكالة، حيث قارن نفسه بالمجرم المعروف باسم "Unabomber"، تيد كازينسكي.

وفقًا للبيان الصحفي الصادر عن وزارة العدل الأمريكية، تواجه أنتن تهمة التوجيه التهديدات عبر الاتصالات بين الولايات، وهي جريمة جنائية تعاقب عليها القوانين الفيدرالية بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.

منذ شهر يوليو، قام أنتن بإرسال عدة رسائل تهديدية إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي، حيث أبلغ العملاء بأنه قد تم اختياره كـ "Unabomber" الجديد، وفي نوفمبر.

مكتب التحقيقات الفيدرالي حث أنتن على التوقف عن الاتصال بهم، ولكنه استمر في إرسال الرسائل. في رسائله التهديدية في الخامس من ديسمبر، هدّد أنتن بـ "تفكيك" المكتب الميداني للـ FBI في لوس أنجلوس، وقد أرفق صورة توضح نتائج بحثه على جوجل عن "كيفية صنع قنبلة".

وقد قال في رسالته: "يمكنني أن أبدأ في موجة قتل جماعي. في الواقع، ستكون قادرًا على تفسير ذلك من خلال أفعالك"، موقعًا برسالته الإلكترونية باسم "سوبر ماكس أو الموت"، وهو إشارة واضحة إلى سجن فدرالي عالي الأمان حيث تم احتجاز كازينسكي منذ عام 1998 حتى وفاته في وقت سابق من هذا العام.

أصبح تيد كازينسكي، وهو طفل معجزة وعبقري في الرياضيات، أصغر أستاذ على الإطلاق في جامعة كاليفورنيا، بيركلي في عام 1967. وبعد ترك منصبه والانسحاب من المجتمع في أوائل السبعينيات، ارتكب كاتشينسكي سلسلة من التفجيرات بين عامي 1978 و1995.