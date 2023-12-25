بالأسماء والصور.. استشهاد 23 شخصا في قصف إسرائيلي على منزل في خان يونس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الاثنين، أن طيران الاحتلال الإسرائيلي قصف منزلا لعائلة في منطقة معن شرق خان يونس في قطاع غزة.

وقالت المصادر إنه تم استشهاد حوالي 23 شخصا في القصف الإسرائيلي الذي استهدف منزل عائلة صلاح في خانيونس، وهم:

حمدي سالم صلاح ألاء أسامة صلاح سالم حمدي صلاح سوار حمدي صلاح حاتم سالم صلاح ريم خالد صلاح فريدة رجب صلاح مريم محمدسالم صلاح طارق محمد سالم صلاح سالم محمد سالم صلاح أنعام زوجة سالم صلاح هناء أحمد صلاح سوار أحمدسالم صلاح غزة سالم محمد صلاح تيسيرة محمود صلاح محمودعبد العزيز شراب محمد محمود شراب بكر أحمد بريكة عمر أحمد بريكة كرم فريد حلاوة رجب فريد حلاوة حسام فريد حلاوة أية نبيل العويطى زوجة باسم شراب.

ووفقا للمصادر الصحفية الفلسطينية، فإن هناك 10 شهداء مازالوا تحت أنقاض البيت الذي تهدم بسبب القصف الإسرائيلي.