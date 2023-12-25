ضربة أمنية قوية.. القبض على مجموعة عملاء للمخابرات الإسرائيلية في غزة| تفاصيل

أفادت وسائل إعلام فلسطينية نقلا عن مصدر في قادة أمن فصائل المقاومة الفلسطينية، أن المقاومة خلال اليومين الماضيين ألقت القبض على مجموعة من الجواسيس والعملاء الذين كانوا يعملون لصالح جهاز الشباك الإسرائيلي في قطاع غزة.

وقال موقع "المجد الأمني" عبر صفحته على تليجرام نقلا عن المصدر، إن "العملاء المقبوض عليهم جرى إيقافهم بعد تسلم أمن المقاومة في غزة بيانات ووثائق وصفت بالخطيرة، تضمنت أسماء المتخابرين مع الاحتلال الإسرائيلي خلال الفترات الماضية، والتي حصلت عليها المقاومة أثناء عملية طوفان الأقصى".

وأوضح المصدر، أن "قيادة أمن المقاومة في قطاع غزة، حصلت على كنز استراتيجي يضم معلومات أمنية عن كيفية تواصل وعمل جهاز الشاباك الإسرائيلي مع عملائه في قطاع غزة، وعن طرق عمل العملاء، ما شكل صعوبة كبيرة لعمل أجهزة مخابرات الاحتلال الإسرائيلي خلال عملية طوفان الأقصى".

وأشار المصدر في المقاومة الفلسطينية، إلى أن "أحد العملاء اعترف أنه كلف في بداية عملية طوفان الأقصى من ضابط مخابرات إسرائيلي يعمل في جهاز الشاباك، بمراقبة منازل قيادة المقاومة وبعض من الأراضي الزراعية القريبة من منطقته، والإبلاغ عن أي تحرك لأفراد المقاومة داخلها".

ووفقا للمصدر، فقد اعترف عميل آخر، أن الاحتلال الإسرائيلي طلب منه البحث عن أماكن وجود قادة المقاومة في غزة، وخاصة العسكريين والسياسيين، بهدف اغتيالهم.

واختتم المصدر، أن "قيادة أمن المقاومة في قطاع غزة ستتخذ الإجراءات القانونية والثورية كافة، اتجاه العملاء، وستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه التعامل مع الاحتلال الإسرئيلي.