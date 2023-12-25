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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أفضل هاتف سامسونج للغلابة في 2023 بتصميم فخم

أفضل هاتف سامسونج
أفضل هاتف سامسونج للغلابة في 2023 بتصميم فخم

يعد هاتف سامسونج A23 أفضل هاتف ذكي للغلابة في 2023، يتميز الهاتف بشاشة AMOLED مقاس 6.6 بوصة بدقة Full HD+ ومعدل تحديث 90 هرتز. يعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 680، ويتوفر بذاكرة وصول عشوائي (RAM) تصل إلى 6 جيجابايت وسعة تخزين تصل إلى 128 جيجابايت. 

أفضل هاتف سامسونج للغلابة في 2023 بتصميم فخم

مواصفات هاتف سامسونج A23

 

يحتوي الهاتف سامسونج A23 على كاميرا خلفية رباعية العدسات بدقة 50 ميجابكسل + 8 ميجابكسل + 2 ميجابكسل + 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل. يدعم الهاتف الشحن السريع بقوة 25 واط.

أفضل هاتف سامسونج للغلابة في 2023 بتصميم فخم

وقالت شركة سامسونج في بيان لها: "يقدم سامسونج A23 أداءً جيدًا وكاميرات جيدة وتصميمًا أنيقًا بسعر معقول. إذا كنت تبحثين عن هاتف ذكي يلبي جميع احتياجاتك الأساسية، فإن سامسونج A23 هو الخيار الأفضل لك."

فيما يلي بعض النقاط التي تجعل سامسونج A23 خيارًا رائعًا:

• شاشة كبيرة ونابضة بالحياة

• أداء جيد للاستخدام اليومي

• كاميرات جيدة لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو

• تصميم أنيق ورفيع

• سعر معقول

يبدأ سعر سامسونج A23 من 7000 جنيه مصري.

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