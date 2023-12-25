مصرع 16 شخصا في هجوم على قرية بشمال نيجيريا

لقى 16 شخصا مصرعهم في هجوم بشمال وسط نيجيريا، وفق ما أعلن الجيش النيجيري.

وذكر الكابتن أويا جيمس لوكالة فرانس برس أن الهجوم وقع قرابة منتصف ليل السبت في قرية موشو بولاية بلاتو.

وقال ماركوس أمورودو أحد سكان القرية “كنا نائمين عندما سمعنا فجأة أصوات طلقات نارية”.

وأضاف “كنا خائفين لأننا لم نتوقع هجوما. اختبأ الناس لكن المهاجمين أسروا الكثير منا، قُتل البعض وأصيب البعض الآخر”.

ولم يتضح على الفور سبب الهجوم الأخير ومن المسؤول عنه، لكن تم نشر أفراد الأمن لمنع حصول المزيد من الاشتباكات في المنطقة.

وقال المتحدث باسم حاكم الولاية يانج بيري للصحفيين إن حاكم الولاية كاليب موتفوانج دان الهجوم الأخير ووصفه بأنه “همجي ووحشي ولا مبرر له”، وتعهد بتقديم الجناة إلى العدالة.

ونقل بيري عن الحاكم قوله “ستتخذ الحكومة إجراءات استباقية للحد من الهجمات المستمرة على المواطنين الأبرياء”.