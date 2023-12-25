عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يديعوت أحرونوت: لواء "ناحال" فقد جميع الهرم القيادي في المعارك مع حماس

أرشيفية
أرشيفية

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، صباح اليوم الإثنين، إن لواء "الناحال" وهو أحد ألوية النخبة في قوات المشاة فقد في الساعات الأولى لهجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر جميع الهرم القيادي بما في ذلك قائد اللواء، وقائد وحدة، ونائب قائد وحدة، وقائد أحد السرايا الثلاث التابعة للواء بالإضافة لـ14 جندياً.

وأضافت الصحيفة أنه منذ بدء الحرب، قتل ثلاثة قادة ألوية برتبة عقيد، وأربعة قادة كتائب برتبة مقدم، وغيرهم من كبار الضباط في جيش الاحتلال الإسرائيلي برتب تتراوح بين عقيد ومقدم أول.

ومساء أمس الاحد، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل ضابط احتياط برتبة رائد في صفوفه خلال معارك شمالي قطاع غزة.

كما أعلن صباح اليوم الإثنين عن مقتل جنديين ما يرفع حصيلة قتلاه إلى 17 خلال الـ 24 ساعة الأخيرة. وبذلك ارتفعت حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 156 منذ بدء العملية العسكرية البرية في قطاع غزة في27 أكتوبر الماضي، بينما ارتفعت الحصيلة الكلية منذ بداية الحرب إلى 489.

يديعوت أحرونوت لواء الناحال هجوم السابع من أكتوبر حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي العملية العسكرية البرية قطاع غزة حركة حماس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البانية نزل 50 جنيهًا | أسعار الدواجن تتراجع بقوة اليوم الاثنين بالأسواق

كان مصمم .. اعترافات صادمة لفتاة ضحية سائق الهرم

لمدة 3 مواسم | الزمالك يخطف صفقة الأهلي المنتظرة

رؤية جديدة لتخفيف الأحمال| هذا ما تفعله الحكومة الفترة القادمة.. وموعد انتهاء قطع التيار

تشابه الأسماء أنهى حياته| قصة مأساوية لعريس الخانكة.. مات بعد زواجه بـ 25 يوما

7 درجات| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة وتحذر من هذه الظاهرة

إنذار للزمالك بسبب مستحقات فرجاني ساسي المتأخرة

بملابس مكشوفة.. سارة سلامة تثير الجدل بإطلالة لافتة

ترشيحاتنا

ارتفاع غير مسبوق في الذهب .. وهذا سعر عيار 21 |فيديو

حكم التحية بـ «صباح الخير بدلا من السلام عليكم».. تعرف على اختلاف العلماء

شعبة الذهب توجه رسالة للمواطنين بشأن الأسعار خلال الفترة المقبلة

صرف المعاشات الاثنين المقبل |اعرف حقيقة الزيادة الجديدة

يديعوت أحرونوت: لواء "ناحال" فقد جميع الهرم القيادي في المعارك مع حماس

قوات الاحتلال تنتشر بالأحياء الفلسطينية وتداهم منازل المدنيين.. ماذا يحدث في غزة؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد زيت النعناع للوجه

طريقة عمل الكريب

طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ بطعم مميز

بملامح جريئة.. هيفاء وهبي تثير إعجاب محبيها بإطلالة لافتة

فيديو

تهويل أم خطر حقيقي.. تطورات متحور كورونا الجديد والصحة تكشف التفاصيل

حاتم صلاح يوجه رسالة لـ رامي إمام بسب "أبو نسب" |خاص

في انتظاركم| رسالة عاجلة من كولر لجماهير الأهلي قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا

مصر تفضح مخططات إثيوبيا : هدف سد النهضة سياسي لا تنموي «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ