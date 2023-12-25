يديعوت أحرونوت: لواء "ناحال" فقد جميع الهرم القيادي في المعارك مع حماس

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، صباح اليوم الإثنين، إن لواء "الناحال" وهو أحد ألوية النخبة في قوات المشاة فقد في الساعات الأولى لهجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر جميع الهرم القيادي بما في ذلك قائد اللواء، وقائد وحدة، ونائب قائد وحدة، وقائد أحد السرايا الثلاث التابعة للواء بالإضافة لـ14 جندياً.

وأضافت الصحيفة أنه منذ بدء الحرب، قتل ثلاثة قادة ألوية برتبة عقيد، وأربعة قادة كتائب برتبة مقدم، وغيرهم من كبار الضباط في جيش الاحتلال الإسرائيلي برتب تتراوح بين عقيد ومقدم أول.

ومساء أمس الاحد، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل ضابط احتياط برتبة رائد في صفوفه خلال معارك شمالي قطاع غزة.

كما أعلن صباح اليوم الإثنين عن مقتل جنديين ما يرفع حصيلة قتلاه إلى 17 خلال الـ 24 ساعة الأخيرة. وبذلك ارتفعت حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 156 منذ بدء العملية العسكرية البرية في قطاع غزة في27 أكتوبر الماضي، بينما ارتفعت الحصيلة الكلية منذ بداية الحرب إلى 489.