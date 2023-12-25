اليوم| الإعلان عن أسماء الفائزين بمسابقة "أنا المصري" بالمسرح القومي

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، يقيم قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، حفلا فنيا للإعلان عن أسماء الفائزين بمسابقة " أنا المصرى" للأغنية الوطنية للشباب فى نسختها السادسة، فى السابعة من مساء اليوم الاثنين على المسرح القومي بالعتبة.

ومن المقرر أن يشهد الحفل تكريم أعضاء لجنة تحكيم المسابقة وهم: الدكتورة نسرين رشدي، الموسيقار عمرو مصطفى، الشاعر أيمن بهجت قمر، الفنانة ريهام عبد الحكيم، الفنان محمد الحلو، الدكتورة هويدا حرك .

كما يتضمن برنامج الحفل تقديم الفائزين فى النسخة السادسة للمسابقة للأغاني الفائزة، وأيضا يشارك مجموعة من الفائزين في المسابقة عبر الدورات الماضية بغناء مجموعة من أشهر الأغانى الوطنية لكبار نجوم الطرب فى مصر، بمصاحبة أوركسترا موسيقي بقيادة المايسترو محمد عثمان .