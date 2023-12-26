أصبح الهاتف الذكي جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، حيث نستخدمه في كل شيء بدءًا من التواصل مع الآخرين ومتابعة الأخبار ووصولًا إلى الترفيه. ومع ذلك، يمكن أن يؤدي الاستخدام المفرط للهاتف الذكي إلى الإدمان، مما قد يؤثر سلبًا على حياتنا الشخصية والاجتماعية.

فيما يلي بعض النصائح التي تساعدك على السيطرة على معدل إدمانك للموبايل:

• حدد أهدافًا محددة لوقت استخدامك للهاتف الذكي. على سبيل المثال، اهدف إلى استخدام هاتفك لمدة ساعتين فقط في اليوم.

• ضع الهاتف الذكي بعيدًا عنك عندما تكون مع الآخرين. سيساعدك هذا على التركيز على التفاعل مع الأشخاص من حولك.

• قم بإيقاف تشغيل الإشعارات غير الضرورية. سيساعدك هذا على تقليل تشتيت انتباهك.

• قم بتثبيت تطبيقات تساعدك على تتبع استخدامك للهاتف الذكي. يمكن أن تساعدك هذه التطبيقات على رؤية مقدار الوقت الذي تقضيه على هاتفك، مما قد يساعدك على تغيير سلوكك.

• ابحث عن أنشطة أخرى تشغل وقتك. على سبيل المثال، يمكنك ممارسة الرياضة، أو القراءة، أو قضاء الوقت مع الأصدقاء والعائلة.

إذا كنت تعتقد أنك تعاني من إدمان الهاتف الذكي، فيمكنك طلب المساعدة من أخصائي الصحة العقلية. يمكن أن يساعدك الأخصائي على فهم سبب إدمانك للهاتف الذكي، وتطوير خطة للعلاج.

لحياة واقعية أكثر..كيف تسيطر على معدل إدمانك للموبايل؟

فيما يلي بعض العلامات التي تدل على أنك قد تعاني من إدمان الهاتف الذكي:

• تجد صعوبة في التركيز على المهام دون استخدام هاتفك الذكي.

• تشعر بالقلق أو التوتر عندما لا يكون لديك هاتفك الذكي في متناول يدك.

• تقضي الكثير من الوقت على هاتفك الذكي، حتى عندما لا تكون هناك حاجة لذلك.

• تؤخر الأنشطة المهمة بسبب استخدامك للهاتف الذكي.

• تؤثر علاقاتك الشخصية أو المهنية سلبًا بسبب استخدامك للهاتف الذكي.

إذا لاحظت أيًا من هذه العلامات، ففكر في طلب المساعدة من أخصائي الصحة العقلية.