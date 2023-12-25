تشتهر شركة شاومي بتصنيع الهواتف الذكية عالية الأداء بأسعار معقولة. في عام 2023، أطلقت الشركة العديد من الهواتف الذكية الجديدة، ومن بينها اثنان من أفضل الهواتف الذكية في السوق، وهما:

• شاومي 13 برو

يعد شاومي 13 برو أفضل هاتف ذكي من شاومي في عام 2023. يتميز الهاتف بشاشة AMOLED مقاس 6.73 بوصة بدقة WQHD+ ومعدل تحديث 120 هرتز. يعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Gen 2 الرائد، ويتوفر بذاكرة وصول عشوائي (RAM) تصل إلى 12 جيجابايت وسعة تخزين تصل إلى 512 جيجابايت. يحتوي الهاتف على كاميرا خلفية ثلاثية العدسات بدقة 50 ميجابكسل + 50 ميجابكسل + 50 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل. يدعم الهاتف الشحن السريع بقوة 120 واط والشحن اللاسلكي بقوة 50 واط.

أفضل موبايلين شاومي في 2023

• شاومي 13

يعد شاومي 13 هاتفًا ذكيًا رائعًا يوفر أداءً ممتازًا بسعر أقل من شاومي 13 برو. يتميز الهاتف بشاشة AMOLED مقاس 6.67 بوصة بدقة Full HD+ ومعدل تحديث 120 هرتز. يعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Gen 1، ويتوفر بذاكرة وصول عشوائي (RAM) تصل إلى 12 جيجابايت وسعة تخزين تصل إلى 512 جيجابايت. يحتوي الهاتف على كاميرا خلفية ثلاثية العدسات بدقة 50 ميجابكسل + 13 ميجابكسل + 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل. يدعم الهاتف الشحن السريع بقوة 100 واط والشحن اللاسلكي بقوة 50 واط.

أفضل موبايلين شاومي في 2023

نقاط قوة كلا الهاتفين

يشترك كلا الهاتفين في العديد من نقاط القوة، بما في ذلك:

• أداء ممتاز: يعمل كلا الهاتفين بمعالجات رائدة توفر أداءً ممتازًا في جميع المهام.

• كاميرات رائعة: تحتوي كلا الهاتفين على كاميرات خلفية ثلاثية العدسات تلتقط صورًا ومقاطع فيديو رائعة.

• بطاريات طويلة الأمد: تتميز كلا البطاريتين بسعة 4500 مللي أمبير، مما يوفر عمرًا طويلًا للبطارية.

الاختلافات الرئيسية بين الهاتفين

تتمثل الاختلافات الرئيسية بين الهاتفين في:

• الشاشة: يتميز شاومي 13 برو بشاشة AMOLED مقاس 6.73 بوصة بدقة WQHD+ ومعدل تحديث 120 هرتز، بينما يتميز شاومي 13 بشاشة AMOLED مقاس 6.67 بوصة بدقة Full HD+ ومعدل تحديث 120 هرتز.

• المعالج: يعمل شاومي 13 برو بمعالج Snapdragon 8 Gen 2، بينما يعمل شاومي 13 بمعالج Snapdragon 8 Gen 1.

• السعر: يبدأ سعر شاومي 13 برو من 999 دولارًا أمريكيًا، بينما يبدأ سعر شاومي 13 من 899 دولارًا أمريكيًا.

يعد شاومي 13 برو وشاومي 13 من أفضل الهواتف الذكية التي يمكنك شراؤها في عام 2023. يوفر كلا الهاتفين أداءً ممتازًا وكاميرات رائعة وبطاريات طويلة الأمد. إذا كنت تبحث عن أفضل ما تقدمه شاومي، فإن شاومي 13 برو هو الخيار الأفضل لك. أما إذا كنت تبحث عن هاتف ذكي بسعر أقل، فإن شاومي 13 هو خيار رائع أيضًا.