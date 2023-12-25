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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بأقل من 1500 جنيه.. أحدث سمارت ووتش على شكل ساعة كلاسيك

بأقل من 1500 جنيه..أحدث
بأقل من 1500 جنيه..أحدث سمارت ووتش على شكل ساع

تستعد شركة beatXP لإطلاق نسخة جديدة من ساعة Unbound Pro الذكية بحزام معدني في السوق الهندي، تأتي هذه النسخة بعد إطلاق نسخة الحزام السيليكوني الشهر الماضي، جنبًا إلى جنب مع ساعتي beatXP Nuke و Unbound Era.

بأقل من 1500 جنيه..أحدث سمارت ووتش على شكل ساعة كلاسيك

مواصفات beatXP Unbound Pro بحزام معدني:

 

• التصميم: مظهر كلاسيكي مع هيكل وحزام معدنيين.

• الشاشة: Super AMOLED مربعة بقياس 1.96 بوصة مع Always On Display.

• الاتصال: إمكانية إجراء واستقبال المكالمات مباشرة من الساعة عبر تقنية Bluetooth Calling.

• المتابعة الصحية: نظام شامل لمراقبة العلامات الحيوية مثل معدل ضربات القلب، أنماط النوم، مستويات SpO2، وتذكير بالدورة الشهرية.

• الرياضة: 100 وضع رياضي مختلف.

• المساعد الذكي: مساعد صوتي مدعوم بالذكاء الاصطناعي لتوفير الراحة والدعم.

 

السعر والتوافر:

 

يتوفر خيار الحزام المعدني باللونين الفضي المعدني والأسود المعدني بسعر 3999 روبية هندية (أي حوالي 1480 جنيه مصري) ويمكن شراؤه من Amazon و Flipkart والموقع الرسمي لشركة beatXP. كما أن نسخة الحزام السيليكوني تأتي بنفس السعر.
 

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