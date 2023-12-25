محافظ بورسعيد: مصر ستظل دائمًا بلد الأمن والأمان بفضل وحدة نسيجيها

قال محافظ بورسعيد عادل الغضبان، إن روح المحبة والتماسك والترابط التي تجمع بين جميع طوائف الشعب المصري، تتجلى في أبهى صورة لها في مصر، وتعطي المثل والقدوة في التسامح بين الأديان، مشددًا على أن مصر ستظل دائمًا بلد الأمن والأمان بفضل وحدة الشعب المصري في مواجهة كافة التحديات لاستكمال مسيرة التنمية.

جاء ذلك خلال زيارة محافظ بورسعيد، كنيستي القديس نيقولاس، وسانت أوجيني، لتقديم التهنئة للأخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد، بحضور نائب المحافظ الدكتور عمرو عثمان، وقيادات الكنيسة ورجال الدين المسيحي والإسلامي.

وأضاف المحافظ، أن تلك المناسبات فرصة لتجديد أواصر الروابط الاجتماعية بين الجميع، مؤكدا أنه ليس بجديد على أبناء الوطن الواحد تبادل المشاركة فى كل المناسبات، وأشاد بمشاعر الأخوة والتماسك والتلاحم الكبير التى تجمع بين المسيحيين والمسلمين، داعيا الله أن يديم المودة والرحمة بين أبناء الوطن، وأن يعيد الله الأعياد على مصرنا في خير وسلام.