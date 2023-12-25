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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ضابط مخابرات أمريكي سابق: إسرائيل خسرت حرفيًا حقها في الوجود| فيديو

ضابط مخابرات أمريكي
ضابط مخابرات أمريكي سابق يتحدث عن حماس وإسرائيل

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ، للضابط السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) سكوت ريتر وهو يتحدث عن الحرب في غزة ، مؤكدًا أن إسرائيل خسرت حرفيًا حقها في الوجود.

وقال (ريتر)، في حوار له بمقطع فيديو، أن إسرائيل تقول ٱنها أهم من القانون الدولي وأهم من أي شيء آخر، وعليها قتل أي شخص تريده لكي تبقى على قيد الحياة، مشيرًا إلى أن الأمور لا تسير بهذه الطريقة لأنه يجب على الجميع الالتزام بمعايير المجتمع إذا كنا نريد أن نكون جزءً منه.

نهاية إسرائيل

وأضاف (ريتر)، أنه إذا كنت لا تريد أن تكون جزءً من المجتمع فسيتم توجيهك نحو الباب (في إشارة للخروج منه) مؤكدًا أنه ينظر في نهاية إسرائيل حيث أنها فقدت حقها في الوجود لأنها لا تعرف كيفية اللعب جيدًا مع الآخرين. 

وفي حواره، أعرب سكوت ريتر عن تأييده لحركة حماس قائلًا: "أنا لست فقط أؤيد حماس، بل أنا أشيد بحماس؛ أنا أؤيد  حماس بنسبة 100%"، متابعًا حديثه أنه يعتقد أن مهمة حماس المتمثلة في تدمير إسرائيل هي "مهمة مبررة" وإسرائيل لم تعد "تستحق الحق في الوجود" وأنا أشجع حماس على مواصلة الضغط على هذا "الكيان الشرير" المسمى بالدولة الإسرائيلية الصهيونية.

وكالة المخابرات المركزية الأمريكية سكوت ريتر غزة إسرائيل حماس

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