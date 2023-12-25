دراسة تكشف ارتفاع تعاطي الإسرائيليين للمواد المسببة للإدمان بسبب الحرب

نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الإثنين، دراسة إسرائيلية أجراها باحثون من جامعتي حيفا وكولومبيا ومركز شلفاتا للصحة العقلية بشأن التداعيات النفسية لأحداث السابع من أكتوبر على الإسرائيليين.

وبينت الدراسة، بحسب الصحيفة العبرية، أن الأحداث التي شهدتها إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي، كانت لها آثار بعيدة المدى، لا سيما على الصحة العقلية للإسرائيليين.

وكشفت الدراسة عن وجود ارتفاع ملحوظ في استهلاك المواد المؤدية للإدمان بين الإسرائيليين، بعد اندلاع الحرب.

وذكرت الدراسة أن 16% ممن شاركوا فيها، أشاروا إلى وجود زيادة طفيفة في نسبة استخدامهم للنيكوتين، بينما أشار 10% إلى زيادة استهلاكهم للكحول، فيما أبلغ 5.5% عن زيادة تعاطيهم للحشيش (القنب).

وشهد استخدام الأدوية الموصوفة التي قد تؤدي إلى الإدمان ارتفاعًا كبيرًا، حيث زاد استخدام المهدئات بين 11% ممن شملتهم الدراسة، واستخدام الحبوب المنومة بين 10%، واستخدام المسكنات بين 8%.