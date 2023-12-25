عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أكاديمي: المراكز البحثية بالجامعات حلولها مبتكرة أمام تحديات المجتمع

صورة ارشفية
صورة ارشفية

يعتبر البحث العلمي من أهم النشاطات التي يمارسها العقل البشري، وتقدم الأمم ونهضتها الحضارية مرهون برعايتها واهتمامها وبتطبيقها لمتطلبات البحث العلمي، ونظرا لأهميته يجب الاهتمام  بمؤسساته وأدواته لما لها من دور أساسي في عملية النهضة والتنمية الشاملة والفاعلة، ولذلك حرص “صدى البلد” على رصد اراء الخبراء حول اهمية المراكز البحثية بالجامعات المصرية ودورها دعم النشر العلمي الأكاديمي والمساهمة في ارتقاء تصنيف الجامعات المصرية وإعداد خريجين قادرين على تلبية متطلبات سوق العمل وتأثير ذلك على تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، ومدى قدرتها على إيجاد حلول للازمات التي يعرفها المجتمع.
 

وفي هذا السياق، أكد الدكتور خالد ابو شنب، وكيل كلية الصيدلة جامعة عين شمس، أن المراكز البحثية بالجامعات المصرية تقدم حلول مبتكرة وعلمية للتحديات التي تواجه المجتمع مثل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وغيرها من خلال الأبحاث العلمية والتجارب التطبيقية، وتساهم في تحقيق التطور الاقتصادي من خلال توليد فرص عمل وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال.

كما تسهم في تحسين جودة الحياة من خلال تطوير حلول للمشاكل الصحية والبيئية، بالإضافة إلى تعزز الشراكة المجتمعية وتقدم الخبرات والمعرفة لدعم تطوير المشاريع الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين جودة الحياة للمجتمع بشكل عام.

وأوضح وكيل كلية الصيدلة جامعة عين شمس، أن المراكز البحثية تشهد صحوة أو نقلة نوعية فى معدلات الأداء البحثى والابتكارى فى إطار تنافسها مع الجامعات المصرية، خلافًا للسنوات السابقة.

وأشار ابو شنب، إلى أن الجامعات المصرية تحظى بتنوع واسع من المجالات البحثية، بما في ذلك العلوم الطبية والهندسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، تعمل هذه المراكز على توفير البيئة الملائمة للباحثين والعلماء للعمل على المشاريع البحثية المتقدمة وتطوير التقنيات والحلول الجديدة.

وقال الدكتور خالد ابو شنب، إن وجود مركز أبحاث اكتشاف الدواء وتطويره في كلية الصيدلة يعكس التزام الكلية بتعزيز البحث العلمي في مجال الصيدلة وتطوير حلول دوائية جديدة، تعد هذه الجهود جزءًا من خطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر لتعزيز التعاون بين الجامعات والمراكز البحثية بهدف تقديم الأبحاث التي تلبي احتياجات المجتمع.

وأضاف وكيل كلية الصيدلة جامعة عين شمس، أن بالاستفادة من المراكز البحثية، يمكن تطوير المجتمعات وتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي، موضحًا أن الأبحاث العلمية تمكن من اكتشاف حلول جديدة وتطبيق التكنولوجيا المتقدمة في مختلف المجالات، كما تسهم في تأهيل الكوادر البشرية المتخصصة وتعزيز القدرات العلمية والتقنية للمجتمع.

وصرح الدكتور خالد ، بأن تعزيز البحث العلمي وتطوير المراكز البحثية في الجامعات المصرية يعد أمرًا ضروريًا للنهوض بالمجتمع وتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز التنمية الشاملة وصنع القرارات الحكيمة التي تلبي احتياجات المجتمعات.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البانية نزل 50 جنيهًا | أسعار الدواجن تتراجع بقوة اليوم الاثنين بالأسواق

كان مصمم .. اعترافات صادمة لفتاة ضحية سائق الهرم

تشابه الأسماء أنهى حياته| قصة مأساوية لعريس الخانكة.. مات بعد زواجه بـ 25 يوما

رؤية جديدة لتخفيف الأحمال| هذا ما تفعله الحكومة الفترة القادمة.. وموعد انتهاء قطع التيار

7 درجات| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة وتحذر من هذه الظاهرة

عرض بلجيكي جديد لضم نجم الأهلى في يناير .. تفاصيل

مهاجم جديد للأهلي.. فتحي مبروك يفجر مفاجأة

هل يجب تغطية المرآة في غرفة النوم أثناء العلاقة الزوجية؟.. أمين الإفتاء يجيب

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي : حريصون على مواصلة تعزيز التعاون مع السعودية بمختلف الأصعدة

طولان: أرفض التعجل في الحكم على موديست

مفاجآت تنتظر أصحاب بطاقات التموين في 2024| صرف الدقيق بدل الخبز.. وبشرى بشأن إضافة المواليد

تجدد القصف الصاروخي على مستوطنات غلاف غزة

سرايا القدس تقصف حشودا عسكرية لقوات الاحتلال شرق خان يونس

إعادة احتلال الضفة.. نتنياهو يحاول قتل أحلام الفلسطينيين في إقامة دولة مستقلة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برج العذراء| مفاجآت وصدمات في توقعات 2024

جريئة وملفتة.. إطلالة نسرين طافش تشعل السوشيال ميديا.. شاهد

أحلى من المطاعم.. طريقة عمل المخ البانيه

بالهوت شورت.. إطلالة لاميتا فرنجيه في الكريسماس تشعل السوشيال ميديا

فيديو

ممكن أكون زوجة ثانية وأغفر الخيانة بشرط.. تصريحات جريئة للفنانة ميساء مغربي

تهويل أم خطر حقيقي.. تطورات متحور كورونا الجديد والصحة تكشف التفاصيل

حاتم صلاح يوجه رسالة لـ رامي إمام بسب "أبو نسب" |خاص

في انتظاركم| رسالة عاجلة من كولر لجماهير الأهلي قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

اﻟﻤﺰﻳﺪ