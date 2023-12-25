صحف الإمارات اليوم.. إسرائيل تواصل قصف غزة بـ وحشية.. عيد ميلاد حزين في بيت لحم.. وأوكرانيا تحتفل بالكريسماس بعيداً عن التقاليد الروسية

مصرع وإصابة 5 أشخاص جراء إطلاق نار في مدينة هيوستن الأمريكية

إسرائيل تواصل قصف غزة وعيد ميلاد حزين في بيت لحم

الأردن يعلن إنزال مساعدات جوا لمحاصرين في كنيسة بشمال غزة

70 قتيلا على الأقل حصيلة الغارة الاسرائيلية على مخيم المغازي بغزة

التشاديون يوافقون على مشروع الدستور الجديد

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال الصين

لأول مرة.. أوكرانيا تحتفل بأعياد الميلاد بعيداً عن التقاليد الروسية

سلطت الصحف الإماراتية الصادرة، صباح اليوم الاثنين، الضوء على عدد من الأخبار والقضايا المهمة في الشأن المحلي والإقليمي والدولي. وكان الحدث الأكبر هو الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بعد العملية الفلسطينية التي نفذتها المقاومة ضد الكيان الصهيوني في أكتوبر الماضي.

وبشأن تطورات الوضع في غزة، ذكرت صحيفة "البيان"، أن اسرائيل تواصل اليوم الإثنين قصف قطاع غزة حيث تهدد مجاعة المدنيين بعد ليلة عيد ميلاد حزينة للفلسطينيين في بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة تحت وطأة الحرب المستمرة منذ أكثر من شهرين.

وفي ليلة الميلاد، لم يتوقف القصف في القطاع الفلسطيني للحظة. وفي وقت مبكر من الإثنين، أسفر قصف عن استشهاد 12 شخصا بالقرب من قرية الزوايدة الصغيرة (وسط)، حسب وزارة الصحة في غزة.

ومن صحيفة "الإمارات اليوم"، أنزل سلاح الجو الأردني جوًا بواسطة مظلات، أمس، مساعدات إنسانية لمئات المحاصرين في كنيسة بشمال قطاع غزة، وفق ما أعلن الجيش في بيان.

وأفاد البيان "نفذت القوات المسلحة الأردنية، مساء أمس، إنزالا جويا إغاثيا لمساعدة المحاصرين داخل كنيسة القديس برفيريوس الواقعة بحي الزيتون شمالي قطاع غزة، وذلك عشية عيد الميلاد المجيد".

ونقل عن مصدر عسكري قوله إن طائرة "قامت بإنزال مساعدات إنسانية ومواد غذائية، لإغاثة المحاصرين بداخل الكنيسة التي تعدّ إحدى أقدم الكنائس على مستوى العالم".

كما نقلت الصحيفة ذاتها، ما قاله المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية أشرف القدرة، مساء أمس، إن عدد الشهداء الذين سقطوا في غارة جوية إسرائيلية على مخيم المغازي للاجئين وسط قطاع غزة ارتفع إلى 70، مضيفا أن العدد مرشح للزيادة.

وأضاف "ما يحدث في مخيم المغازي هو إبادة جماعية لمربع سكني مكتظ".

عالميًا، نقلت صحيفة "البيان"، أن شخص لقى مصرعه وأصيب أربعة آخرون في إطلاق نار أثناء مشاجرة خارج أحد النوادي الليلية في مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية.

ومن صحيفة "الاتحاد"، وافق التشاديون بنسبة 86 في المئة من الأصوات على مشروع الدستور الجديد الذي قدّمه المجلس العسكري الذي يتولى السلطة منذ عامين ونصف العام، حسبما أفادت اللجنة الانتخابية بناء على النتائج الرسمية الأولية.

كما سلطت الصحيفة الضوء على أحد أقوى الزلازل التي شهدتها الصين في السنوات الأخيرة والذي أودى بحياة ما لا يقل عن 149 شخصًا في منطقة نائية بشمال غرب البلاد، فيما لا يزال شخصان في عداد المفقودين بعد الزلزال الذي بلغت قوته 6.2 درجة والذي وقع قبل أسبوع.

وأعلنت مفوضية الانتخابات أن نسبة المشاركة في استفتاء 17 ديسمبر بلغت 63,75 في المئة.

ومن صحيفة "الخليج"، أقام الأوكرانيون قداديس عيد الميلاد الأحد، بينما احتفلوا بالمناسبة في 25 ديسمبر للمرة الأولى عوضاً عن 7 يناير مثل غالبية المنتمين للطائفة الأرثوذكسية في العالم، في خطوة تعكس تكريس الابتعاد عن روسيا.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في رسالة عيد الميلاد مساء الأحد «نحتفل جميعنا بعيد الميلاد في نفس التاريخ، كعائلة كبيرة واحدة وأمة واحدة ودولة واحدة موحدة».

كما أوضحت أن بريطانيا أعلنت أنها ستُرسل سفينة عسكرية لدعم غويانا في خضم أزمة مع فنزويلا بشأن منطقة إيسيكيبو الغنية بالنفط، فيما اعتبرت كاراكاس أن الخطوة تعد “استفزازًا”.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية في بيان: إن «سفينة اتش ام اس ترينت، ستتوجّه إلى غويانا، حليفتنا الإقليمية وشريكتنا في الكومنولث، هذا الشهر لأداء سلسلة من المهام في المنطقة».