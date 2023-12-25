رئيس المخابرات الإسرائيلية السابق: أهداف الحرب في غزة ليست واقعية

انتقد الرئيس السابق لشعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، اللواء أهارون زافي، أهداف الحرب على قطاع غزة، قائلا إن "الأهداف التي تم تحديدها ليست واقعية".

وأضاف: لقد بدأنا بتدمير حماس، ولكن في هذه الأثناء هناك تحد حاسم - فمن المستحيل إنهاء الحرب دون عودة المختطفين".

وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الإثنين، مـقتل 48 جنديا إسرائيليا وإصابة العشرات خلال 4 أيام فقط.

وتنتشر قوات الاحتلال الإسرائيلي ، اليوم الإثنين، في أحياء قرية برقة شمال غرب نابلس وتداهم عددا من منازل الفلسطينيين.